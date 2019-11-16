【11.16】示威者港大外堵路　食肆生意跌多至兩成

示威浪潮越演越烈，隨着日前中大爆發嚴重警民衝突，多間大學均有黑衣人的蹤影，於校外道路設置路障。港大校園東閘及西閘出口外，在薄扶林道及般咸道上均有以雜物、磚頭設置路障。 有於港大附近營業的麵店稱，本周生意整體下降一至兩成，主要減少學生顧客，認為政府責任最大。有附近居民則稱對日常生活未有太大影響，主要為出入受阻，但稱對示威者行為表示理解。

本周警方於多間大學外進行清場行動，網上有人發起前往大學聲援的行動。連日來於港大校園外、般咸道至薄扶林道一帶的道路，有人以雪糕筒、膠欄杆及磚頭等堵路。多條巴士線改道，早前港大宣布停課。

於附近營業的麵店老闆袁小姐稱，本周的生意下跌約1至2成，主要減少學生食客，「呢幾日學生客幾乎係0。」袁小姐認為事件的矛頭，在於政府未有處理升溫的民怨。

咖啡店周五生意減半

另一間附近餐廳老闆同樣稱，近日生意稍有下跌；他又坦言示威者堵塞的馬路非主要幹道，食客仍可經由港鐵站前往。而於港大對面的一間咖啡店員工則稱，以周五單日而言，生意額下跌近一半，坦言「影響一定有」；但周一網民「三罷」行動首日，因中環區有示威活動，反而令大批市民前往西區，當日生意不跌反升。

居於山道的郭小姐稱，本周的生活未受太大影響，因附近的街市、餐廳等大多均照常營業。她稱交通有最大影響，每次出入須提早約半小時，因山道位於半山，以往多乘巴士出入，惟受堵路及港鐵封閉出入口影響，現時出入均須步行長斜路至港鐵於山道底的出入口。