【11.18港九直播】佐敦道漆咸道南晚上激戰　催淚彈汽油彈不斷　

在香港理工大學附近，由昨（17日）中午開始成為「戰場」，警方出動兩架水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙及激戰。至昨深夜，戰線延伸至油尖旺一帶，警方不斷發射催淚彈驅散黑衣人。警司劉肇邦一度表示，如果示威者仍以汽油彈、弓箭、汽車等「致命武器」襲擊警方，否則警方會以實彈武器還擊。 衝突至今（18日）仍未平息，凌晨5時許，有防暴警攻入理大，理大有示威者擲燃燒彈還擊。據知有示威者被制服，理大平台一度一片火海。至午飯時間，中環及尖沙咀均有示威者走出馬路堵路。漆咸道南及暢運道再成為戰場，防暴警推進至校園門口並拘捕多人。

示威者昨日(11月17日)與校方在理大校園對抗，自昨日中午開始成為「戰場」，警方出動兩架水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙及激戰。至昨深夜，戰線延伸至油尖旺一帶，警方不斷發射催淚彈驅散黑衣人。衝突至今（18日）仍未平息，凌晨5時許，有防暴警攻入理大，理大有示威者擲燃燒彈還擊。

【23:08】油麻地彌敦道成火海，華潤堂被燒。

【22:42】漆咸道南位置曾傳出爆炸聲。

【22:42】有示威者在市政局百周年紀念公園設置路障。

【22:40】油麻地展開新戰線，一批示威者舉傘與警方對峙，連擲約十枝汽油彈，警方以催淚彈還擊。

一名黑衣人疑被汽油彈燒到，上半身有火。（余俊亮攝）

【22:20】數百人上了紅磡繞道，準備朝向理大。不過警方展開驅散行動，向示威者擲發射催淚彈。

【21:30】兩輛裝甲車到彌敦道、佐敦道交界。

【21:18】彌敦道與佐敦道的警方同時推進，發射催淚彈，示威者向油麻地方向後退。

彌敦道與佐敦道的兩批示威者會合，並沿彌敦道往尖沙咀方向推進，投擲多枚汽油彈，警方後退。（黃偉倫攝）

【21:00】彌敦道與佐敦道的兩批示威者會合，並沿彌敦道往尖沙咀方向推進，投擲多枚汽油彈，警方後退。

【21:00】大批示威者再於漆咸道南聚集及設防線，正與防暴警對峙。

【20:54】佐敦示威者再推進，與防暴警再交戰。

【20:46】有防暴警於加連威老道放催淚。

【20:43】警員於佐敦道夾擊示威者，發射多枚催淚彈

【20:40】警方推進防線，佐敦道示威者後退。

【20:38】防爆警與黑衣人在佐敦薈外激戰逾20分鐘，催淚彈槍聲不斷，黑衣人不停擲汽油彈。黑衣人現已佔據佐敦道及彌敦道交界十字路口。

【20:29】防暴警朝南洋中心發射數枚催淚彈。

【20:27】梳士巴利道的示威者暫已散去。

【20:23】白加士街逾百示威者試圖突破寶靈街口警察防守範圍。警方發射至少一發橡膠子彈。示威者表示要前往理大。

【20:21】多名防暴警在麼地道花園附近的橋上及地面佈防，較早時間曾發放催淚彈。

【20:17】示威者再與警方於彌敦道與佐敦道交界對峙，警方發射多枚催淚彈，示威者亦投擲汽油彈。

【20:15】有警員向理大方向開咪，希望年輕人稍稍上前跟他談話，並說「我唔會傷害你哋」。

【20:15】廣東道柯士甸交界十字路口，有人開始堵路。

【20:06】大批人士登上紅磡繞道，組成人鍊，未知有何下一步行動。

【20:06】大批人士在梳士巴利道舉起雨傘，大叫「救學生」，現場所見不少人沒有裝備，有人只戴一般口罩，並不斷向警方防線推進。

【20:05】理大內，救護員將一名女傷者抬上擔架，救護員呼籲現場人士協助清空路段雜物，準備由正門抬走。

理大校董會主席林大輝呼籲校園內師生盡快離開。（陳欣彤攝） 【20:00】理大校董會主席林大輝呼籲校園內師生盡快離開，指人生安全最重要，不要作無謂犧牲。他又表示，一直有跟校園內的師生溝通，呼籲他們保持克制。他亦曾嘗試進入校園內，但「警方用強光喝止我，唔畀我入去」。他強調一直在背後與警方商討，曾與警方行動處處長蕭澤頤協調，呼籲警方這一刻不要進入校園，給予足夠時間教職員離開。 對於拘捕事宜，林大輝指警方依法辦事，視乎有沒有證據，但強調並非現時說告與不告，強調重視人生安全，不希望理工成為戰場，更不希望事件流血收場。

【20:00】防暴警在尖沙咀梳士巴利道，再發射催淚彈。

【19:59】佐敦道封路至渡船街路口，逾千人堵路，有人掘起磚頭放在馬路作路障。

【19:50】廣東道有零星路障，防暴落車清，並向海傍方向推進，期間有以催淚彈槍枝指向廣東道市民，未有發射催淚彈。

【19:49】尖東多處都有大批人士聚集，聲援被圍於理大內的示威者。有示威者於Hotel Icon外要求路，其後警方連放數枚催淚彈。

【19:37】警方曾向尖東廣場方向發射催淚彈，部份在場人士不適。而警方亦不斷向金馬倫道方向發射防暴槍，該處仍有一批示威者組成傘陣未有散開。

【19:35】再有一批人士在救護員的陪同下離開理大。

【19:33】大批市民正由中環坐船前往尖沙咀方向，亦有人正前往太空館方向，未知他們是否要去聲援理大內的示威者。

【19:29】大量市民經麼地道上天橋表示要前往理大，他們走至科學館道停下。

【19:25】漆咸道南金馬倫道交界示威者後退，防暴警在場戒備。而在柯士甸道，警方銳武裝甲車出動，並施放多發催淚彈，示威者再度後撤。

【19:21】在漆咸道南，示威者仍未撤退，警方裝甲車正從漆咸道南駛至金馬倫道，警方向不同方向發射多枚催淚彈。

【19:18】有黑衣人在柯士甸道焚燒路障，現場火光熊熊。示威者不斷向前推進，有黑衣人於屋頂上擲汽油彈，現時與警方相距約十多米。

【19:05】在佐敦，示威者於柯士甸道與覺士道交界，與警方對峙。有黑衣人投擲多枚汽油彈，警方亦發射多枚催淚彈。

【18:57】在漆咸道南，警員向後退，有黑衣人隨即投擲多枚汽油彈，期間傳出一下爆炸聲。

【18:55】在理大，再有兩人步出理工大學「投降」。

【18:53】在佐敦，速龍小隊推進至柯士甸道，期間發現示威者，即時接連發射多發防暴彈。

【18:51】警員於裝甲車上向金馬倫道發射催淚彈，其後離去。

【18:48】在佐敦，警方發射多枚催淚彈，示威者亦多次擲汽油彈還擊，期後示威者後撤。

【18:46】裝甲車於漆咸道南出動，有警員在車上舉槍，發射防暴槍，示威者後撤。

【18:42】在漆咸道南，有黑衣人向路障掟汽油彈，火光處處。防暴警隨即發射多發防暴彈。

【18:40】一名示威者曾向警員方向靠近，警員曾向他身上發射多次胡椒球彈，隨後多名防暴警增援，發射多次疑似橡膠子彈等，示威者投擲石頭及汽油彈，裝甲車其後駛至現場

【18:35】在佐敦港鐵站外，有示威者於彌敦道上築路障，警方發射催淚彈驅散。

【18:33】漆咸道南警員再開咪，稱「爆眼少女」的眼睛被示威者的彈珠所傷。

【18:28】在理大外，警方開咪，稱向理工大學內的「暴徒」發出命令，聲稱理工大學的校譽被他們毀於一旦，希望在內的理大學生懸崖勒馬，否則會使用武力。

該警員呼籲在內的「暴徒」放下武器，和平出來投降自首。防暴警察隨後播放歌手李克勤主唱的《告別校園時》，又播放陳奕迅的《十面埋伏》。

【18:25】與漆咸道南「戰場」一牆之隔，尖東廣場外有近百人聚集，並無戴上頭盔及眼罩等防護裝備，準備參加晚上7時的「和理非」集會，聲援被困理大的示威者。

【18:22】在理大，入交內支援理大的紅十字志願人員正在撤離。有救護員陪同傷者向警方防線離去。

【18:15】理大旁邊的尖沙咀東巴士總站外，有警員手持AR15自動步槍戒備，AR15為可發射實彈的槍械。

【18:15】有黑衣人上前，於漆咸道南的路障淋液體，警方隨即發射防暴槍。

【18:13】在漆咸道南，警方開咪稱示威者的行為已構成參與非法集結或暴動

【18:12】在佐敦︳大批黑衣人於彌敦道集結，示威者大叫｢救poly啊｣，不斷向理大方向狂奔。警方施放催淚彈驅散。

【18:10】在佐敦，再有一批黑衣人集結，警方施放催淚彈驅散。

【18:10】漆咸道南傳出一下爆炸聲，警方正開咪與示威者對罵。

【18:06】警方於漆咸道南，向示威者傘陣射出數發防暴槍。

【18:05】警方於佐敦站D出口附近施放催淚煙，大批沒有裝備的市民走進站內走避。

【17:56】一批速龍小隊成員由百周年紀念花園出動，向漆咸道南示威者發射胡椒球彈，並於花園內，制服4人，指他們涉嫌參與非法集結。有警員警告記者與警方保持距離，「我哋會用槍指住你哋！」

而稍早時，社總呼籲市民前往百周年紀念花園集合，向理工大學內的人送遞物資。

【17:51】在漆咸道南，大批示威者再度聚集，他們組成傘陣，與警員對峙。有黑衣人掟出汽油彈，現場火光處處。

+ 7 + 6 + 5

【17:41】在漆咸道南，再有黑衣人掟汽油彈及磚塊，現場火光熊熊。

【17:20】 逾百名人士於港鐵佐敦站C2出口排隊進入站內，形成人龍。

【17:15】 警員再次在銳武裝甲車上，以防暴槍向金馬倫道多次發射。

+ 7 + 6 + 5

【17:02】 大部分示威者退至尖沙咀金馬倫道，警員向該處發射多枚催淚彈。

【16:55】在佐敦一帶，有警員以揚聲器向示威者說：「有無練習㗎？掟咗咁耐汽油彈都唔中，好失望囉。」又說：「掟磚嗰個有無食飯？」警員隨即連環開多次防暴槍。水炮車再度發射催淚水柱。

【16:50】警方於加士居道、彌敦道交界發射多枚催淚彈。示威者向警員投擲數枚汽油彈，警員以揚聲器宣布，將以槍械驅散在場人士，至少一人被防暴槍射中受傷。警方於路障發現疑似未點燃的汽油彈，然後將之擲碎。

【16:47】 過百示威者再次在漆咸道南及金馬倫道交界聚集，向前推進。

【16:45】防暴警於彌敦道、長樂街交界舉起黑旗、橙旗，向旺角方向推進。

【16:35】佐敦加士居道一帶仍有衝突，警方已多次施放催淚彈驅散示威者，但示威者仍未撤退。

【16:33】理大的火勢已受控，消防員正撲救。

【16:31】在漆咸道南，大部分示威者已撤退至內街，只剩下約10人留在漆咸道南。

【16:24】警方出動水炮車，並向起火路障射水。期間射出催淚水劑，警員呼籲示威者離開。

+ 2

【16:19】在理大，香港中華廠商聯合會樓冒黑煙，傳出多下爆炸聲。

【16:13】有黑衣人向警員投擲汽油彈，警員舉起黑旗，警告會放催淚彈。有警員隨即在天橋上以防暴槍發射多枚子彈，而黑衣人則投擲多個汽油彈，現場多處起火

【16:10】尖沙咀漆咸道南及金馬倫道交界有人遭「私了」，被打至頭破血流。

【16:07】在漆咸道南，示威者嘗試向警員方向推進，警員以揚聲器呼籲他們停止。

【16:02】在尖東，約70人於連接理工大學的行人天橋下靜坐，大部份自稱是家長，指他們的子女正在理大內被困，有人眼泛涙光。

【15:57】大批示威者再於加士居道橋底向前推進。

【15:48】在佐敦，大批示威者聚集於加士居道橋底，有黑衣人掟出汽油彈，防暴警則多次施放催淚彈。但現場仍有大批人士聚集。

伊利沙伯醫院稍早前已緊急呼籲，所有院內病人留在室內安全地點，專科門診病人今日不要前往醫院，病人可於稍後致電診所重新安排覆診。

【15:40】在漆咸道南，警員再以揚聲器向示威者說：「我哋頭先已經拘捕咗你哋好多手足喇。」他呼籲示威者立即與暴力割席，否則「下個拉嘅就係你。」

【15:34】在漆咸道南對峙現場，警員以揚聲器向示威者說：「你哋繼續逗留啦，我人工好高呀，你哋埋單咋。」又開咪指示威者「你哋破壞香港啦！」 示威者隨即指罵警員。

【15:27】在漆咸道南，示威者幾乎遍及整條金馬倫道，目測多達數百人。同一時間，有人在尖沙嘴警署外為示威者禱告，並為香港禱告。其後，警署內舉起黑旗，要求山林道內戴口罩的示威者立即離開。

【15:22】在漆咸道南，示威者搭起傘陣，與防暴警員對峙。警員以揚聲器說，金馬倫道一帶市民正在參與非法集結，呼籲他們立即離開，現示威者報以噓聲及指罵警員。

【15:15】有數名示威者從理大校園內衝出，跑上尖東橋頂嘗試突圍，其中兩人跑到天橋盡頭，最後被防暴警察拘捕。

【15:15】數百示威者在漆咸道南及尖東一帶聚集，部分人向警員方向投擲磚頭，有人用木梯及長竹等築起大型路障。

【15:11】一輛水炮車正在尖東漆咸道南戒備。

【15:10】在尖沙嘴，有約百名市民組成人鏈運送物資設路障，人鏈由彌敦道延至金馬倫道。

【15:06】有大批示威由金馬倫道走出來，於漆咸道南設路障，地上放滿竹棚等雜物。

【15:00】在中環，防暴警在置地、花旗十字路口戒備。

【15:00】示威者在金馬倫道用竹枝及紙皮設置路障。

【14:40】在金馬倫道，有兩名年輕人被制服及搜身。其後警員將他們帶走。

同一時間，警方於中環繼續展開截查行動，多名防暴警在皇后大道中雲咸街交界戒備。

+ 36 + 35 + 34

【14:30】在尖東漆咸道南示威者已全部退後，警員發射催淚彈後突然跑前，再制服一人。

【14:25】數十市民沿德輔道中往上環方向步行。

【14:20】在中環，示威者退回至電車路

【14:18】在佐敦，警方舉起黑旗及橙旗，而對峙的示威者傘陣亦未後退。有黑衣人掟出汽油彈。

【14:12】在漆咸道南，示威者嘗試走近警方防線，警員再發射約20枚催淚彈，示威者以傘擋住。

【14:10】在尖東漆咸道南，仍有大批示威者在馬路上組傘陣，不肯後退，防暴警曾放放多發防暴槍。

【14:06】在中環，示威者組成的傘陣往中環內街後退。

【14:01】水炮車駛入暢運道，同時亦有裝甲車護航。水炮車曾向著火雜物射水，嘗試救熄起火路障。

同一時間，近百示威者再次於尖東走出漆咸道南，高叫口號：「入Poly，救學生。」

【13:59】在理大外，大批防暴警於漆咸道南一帶增援，包括速龍小隊成員。至理大校門前，現場仍在發射催淚彈。有黑衣人於校園內向外掟出汽油彈。校園內亦有黑煙冒出，並傳出爆炸聲，相信是有雜物焚燒。

【13:58】理大門口一片混亂，不少示威者被拘捕，按在地上，但亦有不少人撤回校園內。

同一時間，漆咸道南有多名示威者被捕。

【13:57】防暴警於暢運道天橋不斷推進，並於理大門口拘捕數人。

+ 12 + 11 + 10

【13:55】在尖沙咀漆咸道南，警員向前推進，並發射多發催淚彈，示威者向兩邊散去。

【13:54】在理大對開暢運道天橋，防暴警向傘陣推進，並不斷施放催淚彈、橡膠子彈及布袋彈，部份示威者後退，但仍有部份示威者仍留在橋上。

【13:53】在中環，示威者於馬路上組成傘陣。

【13:50】在理大，大批示威者重整陣型，並於暢運道天橋聚集組傘陣，警方施放多枚催淚彈驅趕。

【13:49】在中環，警員向圍觀上班族稱，「前面嗰啲係違法暴徒，你哋乖，你哋返去返工。」又指大家都「好鍾意返工」，呼籲「可以返office令社會繼續運作。」

【13:44】在漆咸道南聚集示威者向前推進，警員再發射5枚催淚彈。

+ 2

【13:41】尖沙咀漆咸道南，示威者再築起傘陣，與防暴警員對峙。

【13:41】在漆咸道南戒備的水炮車，再向理大校園射水，並警告校內的示威者出來投降。

【13:37】太古有現時有近百人聚集，大叫口號「放工，救Poly」。

【13:36】在理大外的防暴警施放多枚催淚彈，將理大的黑衣人驅趕回校園。

【13:33】在中環，警方已舉起藍旗，呼籲IFC天橋上人士離開，稱會清路障及推進。

【13:33】在理大，在校園內的黑衣人再度衝出，目測至少逾百人。

【13:28】在中環，防暴警到民耀街清理路障。

而在伊利沙伯醫院外西九龍走廊，警方再發射催淚彈，並發射橡膠子彈驅散聚集人群。

【13:24】在太古港島東中心對出，有近百人聚集，高叫口號「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」和「解散警隊，刻不容緩」等。

【13:26】防暴警在漆咸道南發射多枚催淚彈，示威者後撤。有警員其後衝出，拘捕至少一名示威者。

【13:24】在漆咸道南的示威者傘陣，約10名防暴警員向示威者方向推進，有黑衣人衝前向防暴警方向掟磚塊及雜物。

【13:22】在中環，示威者高叫口號「救學生、救poly」、「早收工，救poly」。

【13:17】示威者行至漆咸道南，現場有約20名防暴警員持槍及盾戒備，示威者組成雨傘陣對峙。

【13:10】示威者於中環設路障，海傍方向路障至民耀街，另置地與花旗十字路口被堵皇后大道中仍有車通行。

【13:09】人群由堪富利士道出發，高叫「去Poly救學生！」

【12:50】中環有示威者走出干諾道中

【12:45】 示威者在油麻地彌敦道設置路障。

【12:40】中環 citibank對出十字路口均有路障，近百示威者站出馬路，高叫「香港人，報仇」、「香港人，救poly」口號，並叫其他在行人路人士走出馬路

【12:34】網民再發起於中環「和你lunch」，德輔道中電車路有卡板。

【12:27】漆咸道南防暴警察防線後退回原來位置

【12:23】多發催淚彈射入理大校園平台

+ 6 + 5 + 4

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【12:21】理工大學範圍，近百人嘗試突圍，但在水炮車及催淚彈攻勢下未有成功。

【12:10】網民再發起於太古「和你lunch」，太古英皇道中國銀行自動提款機拉閘，目前提款只可以在櫃位辦理。銀行工作人員表示，「暫時仲開。」

【12:04】伊利沙伯醫院外西九龍走廊現場遺下大量彈殻，有往伊院人士吸入催淚煙不適，警方已封鎖現場。

【11:59】警方呼籲於香港理工大學校園內的人立刻放下武器或危險品，並除下防毒面具，和平有序地循暢運道南橋的馬路橋面離開，過程中必須聽從警方指示分批進行，切勿衝擊警方防線。

【11:57】警員於伊利沙伯醫院外驅散記者到行人路，期間擎槍問記者：「係咪想中槍？」

【11:51】警員於伊利沙伯醫院外多次開槍，相信是橡膠子彈或布袋彈。

【11:46】伊利沙伯醫院外示威者推進天橋，有示威者頭部中槍

【11:35】 警員在佐敦西九龍走廊天橋舉起橙旗黑旗，向佐敦道連環發射多枚催淚彈。

【11:31】佐敦逾百名示威者高呼「救poly！」並向伊利沙伯醫院方向前進。

【11:20】消防接報前往柯士甸道處理一宗一級火，但消防車被路障阻礙。

【11:13】佐敦彌敦道及柯士甸道交界仍然設有路障，交通擠塞。有司機向示威稱「車上有老人家」，示威者隨即協助清理部分路障，讓該車輛通過。

【11:11】彌敦道近清真寺示威者向佐敦方向前行。

【11:05】警員在尖沙咀警署，以揚聲器呼籲在彌敦道的示威者「上返行人路」。

【10:58】 九龍清真寺對開彌敦道有大批黑衣示威者聚集，轉入金馬倫道商討下一步行動

【10:55】尖沙咀警署繼續有警員舉起黑旗

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【10:53】警員在柯士甸路及彌敦道交界發射催淚彈

【10:45】 美麗華廣場外百名示威者築路障

【10:30】尖沙咀示威者轉入柯士甸路，警方施放催淚彈

【10:24】 佐敦道Starbucks已遭嚴重破壞

【10:20】示威者在彌敦道點火做路障，退回金巴利道

【10:12】防暴警察到場，示威者退到栢麗大道

【10:10】原先在金馬倫道的示威者，退至彌敦道清真寺外

【10:06】速龍小隊在金馬倫道加拿分道十字路口駐守

【10:01】尖沙嘴金馬倫道警方舉起藍旗推進

【09:59】 數輛警車停泊在佐敦道，有人用磚頭掟向警車；一名防暴警員一度下車視察，現全部警車已經駛離。

【09:55】彌敦道及佐敦道交界有近50人聚集，十字路口已被雜物堵塞。

【09:44】約30名示威者在佐敦彌敦道，再次以磚頭等築起路障，警方繼續開咪呼籲他們離開。

【09:42】尖沙咀金馬倫道，警方舉起橙旗，與對面一批示威者對峙

【09:35】在佐敦警方以揚聲器宣布在場人士正在參與非法集結，呼籲全部人離開。

【09:34】佐敦有警員拆除路障，示威人士四散。

【09:31】近70人在佐敦柯士甸道聚集，並以鐵馬等雜物築起路障堵路，20防暴警落車

【09:14】 科學館道不能進入麽地道，警員用盾壓地發出響聲，稱此處為警察封鎖線不能通過；大批警車由彌敦道駛向尖東

【08:57】三名穿上便服的中年人路經漆咸道南時，被要求舉高雙手、逐個人走向警方防線。

+ 6 + 5 + 4

​【08:50】大批防暴警察在尖東南洋中心外戒備。



【08:47】 警員在麼地道進行拘捕行動，再制服至少兩名黑衣人，又高聲喝令要求記者退後，「推返出去！唔畀佢哋喺度！我講咗唔畀佢哋喺度！出返去！」



【08:40】理大附近，大部分示威者已退回理大校園。

【08:32】示威者一度分別沿漆咸道南及科學館道離開，警方從多方面向人群施放多枚催淚彈。

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【08:25】尖東南洋中心外逾50人雙手抱頭坐地懷疑被拘捕，被檢查身分證及學生證

【08:17】理大附近示威者沿正門前往暢運道

【07:48】清潔工人在旺角彌敦道及亞皆老街交界清理路障。現時亞皆老街及彌敦道往油麻地方向行車線可行車。

【07:30】三名身穿黑衣的女性在朗豪坊外被防暴警員搜身及搜查隨身物品，及後全部獲放行

【07:13】約30名防暴警員在彌敦道及亞皆老街交界落地，清理路障

【07:07】 現場人士稱，該名女士的電話被拆爛，零件已散落一地。

【7:01】旺角亞皆老街朗豪坊外，有一名女士疑偷拍示威者大頭照，被要求刪除照片，惟她拒絕。一群示威者試圖搶奪她的電話，期間發生推撞，女士一度倒地。

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理大陷火海狀況↓↓↓↓↓↓↓