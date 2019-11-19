【11.19停課】女拔中催淚放題　聖瑪利對正理大　本周未能復課

理工大學的警方與示威者衝突踏入第四日，警方連日來在理大附近大量施放催淚彈。教育局宣布中、小學明日（20日）復課，但同時容許個別學校視乎情況延長停課時間。在理大附近的嘉諾撒聖瑪利書院宣布因學校交通嚴重受阻繼續停課；位於佐敦加士居道的拔萃女書院昨日（18日）宣布，由於需要徹底清除催淚彈及其餘殘留污染物，本周餘下日子繼續停課，下周一（25日）復課。

警員在裝甲車上發射催淚彈。（羅國輝攝）

警方連日來與留守理大示威者對峙，但一直圍而不攻，大量示威者嘗試聲援留守人士，多次循加士居道及漆咸道南等推進，警方大量使用催淚彈驅散，水炮車亦多次出動射顏色水及催淚水。

位於加士居道附近的拔萃女書院昨日發通告，由於警方在學校周邊的行動，校方需要尋求專業承辦商，檢查校園污染情況，同時徹底清除催淚彈及其餘殘留污染物，確保師生安全。由於工序需時，校方宣布本周餘下時間將繼續停課，下周一復課。

與理大一街之隔的嘉諾撒聖瑪利書院，則宣布因社會狀況及學校周邊交通嚴重受阻，宣布停課至周五（22日）並取消所有活動。校方表明停課期間學校不會開放，呼籲家長不要帶女兒回校，並請家長提醒女兒在家中繼續學習，於網上完成課業。