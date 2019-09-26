【與年輕人對話】中學校長籲用心聽：繼續打壓　將一手摧毀這代人

特首林鄭月娥今（26日）展開首場社區對話，試圖化解連月燒得旺盛的民怨。有說法指一眾會面官員要當「沙包」，讓市民下火發洩，然而投身教育界22年、身為學校訓輔人員協會副主席的中學校長李建文坦言，不喜歡「沙包」這個用詞，「令人覺得好似好委屈，好似自己無錯去硬食，唔係真心。」 要與民對話，特別是年輕人，並非當「沙包」，而是用心聆聽。六月至今，李建文校長聽到學生何以這般憤怒、傷心、恐懼與絕望；與前線學生對話，他見到赤子之心，無私奉獻，為香港爭取自由與公義。 身處年輕有罪的時代，他為這一代人感到痛心。他認為特首有責任重建年輕人信任，改變家長式管治思維，而非繼續採取打壓手段，否則「你有份一手摧毀呢班年輕人。」 （如何與年輕人connect系列之一）

學校好安全，呢到無催淚彈。 李建文

學校去年設立咖啡室，有興趣拉花的學生，下課後可前來練習，咖啡豆、鮮奶免費供應。（梁鵬威攝）

學生戴「豬嘴」明志 學校更應著眼學生感受

九月開學至今，溫室校園依舊躁動不安，中學生罷課抗爭，與校方角力政治空間，連月鬧得沸沸騰騰，戴黑口罩成禁忌；築人鏈有換免費午餐之嫌；連儂牆上心聲被「批改」。學生彷彿做什麼也犯禁，淪為學校敵人。

過去一個月，天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文同樣面對這場學界考驗，某日早上在校門迎來戴「豬嘴」的罷課男生。他無意嚴詞訓斥，如常打招呼，同時送上慰問：「學校好安全，呢到無催淚彈，可以放鬆除低面具，呢到用真面目示人，唔會被人秋後算帳。」男生聽畢欣然卸下裝備，放入背包。

李後來與男生閒談，學生雖然無解釋戴「豬嘴」原因，但表示罷課是因為政府拒聽年輕人訴求。李說：「細路過去三個月有好多經歷，其實想人知同理解，唔好敵對思維對待。」

「豬嘴」具政治象徵意義，觸動不少學校神經，李同意學校是政治中立，避免政治鬥爭，但是李校長更著眼是學生感受，若高壓禁止，學生即使除下裝備，也懷有不忿，從此關上溝通之門，學校則失去教育學生的機會，「社會個個依家係教訓佢，如果包括埋你，仲有邊個真係會教佢？如果繼續行錯咁點算？」

在反修例風波中，有前線年輕人坦言對香港未來感到絕望。（梁鵬威攝）

建立信任關係，係要重視每一個不經意嘅相處過程。 李建文

每朝握手為學生「把脈」 慢慢建立關係

教育與教訓一字之差，但心態截然不同，「教導佢你要諗方法，教訓佢你就好直接啦。」跟著西裝筆挺的李校長在校園走，遇到學生他總會主動打招呼，以「阿仔」稱呼。期間，他注意到學生恤衫拋出，先握一握手，才順帶提醒一句，「阿仔，記得攝返衫。」

與學生握手，是他的習慣，自去年九月接棒任葵涌男校伍少梅的校長，李建文每朝七時半便站在校門迎接學生，主動握手講早晨，藉以為學生「量度」情緒，若眼神有異，細問之下，總有故事，「例如學生瞓得唔好，無晒心機，原來噚晚夜瞓，同屋企人嘈交，家庭關係唔好。」

40幾歲的他笑言，這種簡單握手問候，初期經常「食檸檬」，「學生尷啫，好似周身唔聚財」，但中年人不怕面懵，持之而恆，深信學生有天也會握得順其自然，「建立信任關係，係要重視每一個不經意嘅相處過程，唔係發生事先做，無咩特別嘅策略，但呢個係細水長流工作。」

學校去年增設健身館，牆上霓虹燈招牌，由李校長親自構思設計。（梁鵬威攝）

學生覺得政府唔公道，唔公平，就會有情緒。 李建文

先聆聽解憤恨 學生覺得政府不公道

倒數一個月前臨近開學的日子，罷課如箭在弦，學界嚴陣以待，教育局發出開學指引，提醒教師如何關心學生，但是關心工作非「臨急抱佛腳」，這一輩的學生經歷了不一樣的暑假，李校長直言一早已下準備功夫，「唔係開學先問學生，佢三個月以來經歷咗咩。」

早在六月反修例風波爆發時，李建文已提醒學校老師、社工及輔導員加緊留意學生情緒，更會密切關心部份參與反修例運動的學生。他說，同事會與學生彼此以whatsapp緊密聯繫，有輔導員更試過到現場後方守候，等待合適時機，帶「阿仔」們離開險地。

年輕人有時比大人想像中成熟，擁有獨立思考，行事決定並非盲目，故同事與學生溝通過程，不會太快批判學生想法，反而重視聆聽，疏導情緒，「唔好太快去judge，話『你知唔知其實係犯法、會坐監、會無晒前途？』其實有啲嘢年輕人唔係唔知，但點解知道有啲嘢唔啱，但佢哋都做？或者真係違法都要試？佢哋背後係有思想同感受。」

他舉例，學生眼見社會不公，警察拘捕示威者使用過度武力，政府卻發表傾向一面倒表揚警方的言論，心頭充斥怒氣，難以平息，「佢哋覺得政府唔公道，唔公平，就會有情緒。學生會鬧囉，好多複雜嘅情緒，但無情緒失控。」所以學校要成為學生安全網，讓他們開懷抒發感受，減輕心中滋長的憤恨，才能控制負面思想，不致走向暴力。

聽到前線年輕人心聲，他坦言心酸，不禁反問：「點解呢代後生，要承受咁多挑戰同困難。」

學生覺得作為一個年輕人，如果我今日唔抗爭呢條條例，未來十年喺香港都會無未來。 李建文

心酸這代年輕人承受太多

開學前，李校長曾約見兩個參與前線示威的學生，個別單對單聆聽他們的經歷與感受。兩位學生並非「衝衝子」，無訴諸暴力及違法抗爭，上街示威，只盼爭取公義與自由，重建美好香港。席間有人訴說，為何在運動中越走越前；又訴說，如何親眼目睹警察亂打市民，因而經常發惡夢。

學生為了恪守心中的價值，願意付出好多代價，沒有顧慮太多，「佢覺得作為一個年輕人，如果我今日唔抗爭呢條條例，未來十年喺香港都會無未來」。聽著學生的絕望與抉擇，他當刻覺得非常心酸，流下眼淚。「佢俾我感受得到，唔係為私利出發，係想個社會變得更加好，起碼我呢個學生係。」

作為校長，他無力改變現今時局，但希望為學生做點事。他問對方，「你想校長為你做啲咩?」兩人都不若而同明言，希望讓更多人知道年輕人在運動中的想法與感受。

李校長坐言起行，作為學校訓輔人員協會副主席的他，本月中在學校禮堂舉辦一場講座，邀請八位前線與和理非的中學生分享，有約30位來自不同學校的老師出席，歷時兩個小時。他坦言，難料分享會對老師一時三刻的影響，但至少他們踏出第一步去理解，「唔一定100%去認同，但起碼讓學生知道老師無放棄佢哋。」

這個暑假與學年，中學生有不一樣的經歷。（梁鵬威攝）

政府應先還社會公道 特首需承認自己一手摧毀信任基礎

特首林鄭月娥首場社區對話今日舉行，她一直揚言重視聆聽年輕人聲音，但大部份年輕人均拒絕對話。「如果溝通咁重要，點解佢哋唔肯同你講嘢，有無問過自己？」

李校長坦言，不論特首或成年人，要與年輕人對話，首先要放下對年輕人的既有前設，「例如後生一定無知、衝動、易受人影響、唔心思熟慮、短視等等」，重新學習新一代的思維與溝通方式，尊重年輕人擁有獨立思考，以他自己為例，六月開始學上「連登」，緊貼年輕人對反修例事件的想法。

若要促成真誠的對話，更必先要與年輕人重建互信。李建文說，特首需要承認自己一手摧毀這個信任基礎，承認處理今次爭議不夠公道，同時要以行動證明，還社會一個公道。

年輕人係我哋香港未來，如果我哋想為未來做一啲功夫，咁你係咪要為年輕人做一啲嘢? 如果繼續打壓、用家長式思維去調較呢班學生，你有份一手摧毀呢班年輕人。 李建文