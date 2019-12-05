科大學生校董當選資格無效　明年第一季重啟投票

科技大學學生會十月舉行新一屆學生校董選舉，候選人符佩瑩以3,268票高票當選，不過，校方因接獲逾百宗選舉投訴，暫緩其委任程序，並展開調查，引起校內大批學生不滿。至昨日（5日）校方發電郵公布調查結果，裁定是次「選舉投票無效」，即符的當選資格無效，原因是學生會只為單一候選人助選，其次是使用失實及及誤導性的宣傳材料，以上均違反選舉公平的原則。校方指，計劃明年第一季將展開新一輪的投票。 科大回覆查詢指，避免校董會學生代表一職出缺太久，校方已邀請三名候選人在重選進行之前，列席校董會會議。而大學已向學生發放調查報告及結果，如學生認為調查有任何程序不公，或有新證據提供，可於12月11日前向校方提出上訴。

科技大學學生會十月舉行新一屆學生校董選舉，候選人符佩瑩（右二）以3,268票高票當選，惟因接獲過百選舉投訴，校方最終裁定選舉投票無效。（資料圖片）

學生會臨時幹事會成員符佩瑩於10月中的學生校董選舉取得3,268，以800多票及近兩千票之差，擊敗兩位對手，為近年歷屆取得最多票數的候選人，惟及後校方接獲126宗選舉投訴，因而暫緩其委任程序，並成立委員會調查。符因未獲正式委任，未能以學生校董出席科大畢業禮，引起大批學生不滿，一度有學生舉行集會聲援，又有學生到學務長辦公室和校長辦公室要求對話。

校方批學生會宣傳材料失實誤導 影響選舉公平性

科大昨日向學生發電郵，公布今次學生校董選舉投票無效，原因是有關學生會使用不恰當的宣傳材料投訴成立，違反校董選舉規則第九條，即「公平競賽」的原則。校方在電郵指，學生會有責任維持選舉多元性，不應在未有取得大多數會員同意下，為單一候選人助選。校方又指出，學生會電郵系統可廣發全校學生，各候選人應可以公平享用平台作宣傳。

其次，校方指，學生會以失實及及誤導性的宣傳材料，描述其他校董候選人，包括形容有中共子公司派遣候選人參加學生校董選舉，又向全體學生呼籲，在被禁於如新彊集中營前，運用公民權投票。校方認為，宣傳品對其他候選人存在偏見，違反選舉公平性。

學生校董懸空期間 三候選人可列席會議

校方指，調查委員會認為，成立的投訴主要屬學生會的責任，故無理據取消符的候選人資格，亦無理據宣告整個選舉無效，原因是針對符的投訴並不成立，最終宣告已舉行的投票為無效，並預告明年第一季會有新一輪的投票，重新就三位候選人投票。

科大電台新聞經昨日在社交平台公告調查結果消息。（網上圖片）

科大：如認為調查不公 可提出上訴

科大回覆查詢指，避免校董會學生代表一職出缺太久，校方已邀請三名候選人在重選進行之前，列席校董會會議。而大學已向學生發放調查報告及結果，如學生認為調查有任何程序不公，或有新證據提供，可於12月11日前向校方提出上訴。