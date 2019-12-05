【何文田開槍】7男被控串謀搶劫提堂　有被告投訴被屈打成招

警方前日在何文田截擊2部目標車輛時，對方企圖逃走，警方遂向私家車開一槍。行動中無人受傷，並拘捕7名介乎20至27歲的男子，全被控一項串謀搶劫罪。案件今（5日）於九龍城裁判法院提堂，眾被告暫毋須答辯。案件押後至下月30日再訊，以待警方再作調查。眾被告申請保釋被拒，還柙監房。

7名被告：王承志 （27歲）、蘇嘉俊（21歲）、鄭子鍵（20歲）、吳聯傳（26歲）、余鑫健（22歲）、黃歲彰（25歲）及周信發（25歲）。蘇及吳報稱貨車司機，其餘被告報稱無業。7人今被押解上庭，其中黃因留醫而延至下午應訊。眾人同被控於12月3日在紅磡某處串謀搶劫身懷100萬的不知名男子。

警在兩車搜出開山刀等物品

據悉，警方下午約1時收到情報後，前往截停一輛的士及一輛私家車。被告企圖突圍逃走，警員警告無果後開槍，子彈擊中私家車車頭玻璃旁的鐵柱。涉案的士其後被證實為失車，警方從兩車搜出真假車牌、牛肉刀、開山刀等。

有被告投訴被捕時額頭撕裂

王投訴被捕時遭便衣警打頭，聲稱是「屈打成招」。此外，蘇投訴遭警員掌摑，逼迫他作出不正確的陳述。下午應訊的黃頭部受包紮，指警方拘捕時令他額頭撕裂。據了解，他另涉一宗區域法院的案件，需於下周二應訊，控方就此申請提犯令獲批。

案件編號：KCCC2854/2019