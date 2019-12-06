Facebook起訴港公司發放欺詐廣告　疑涉冒名譚詠麟洗版投資廣告

由今年8月起不少網民反映Facebook遭譚詠麟廣告「洗版」，相關廣告多關於投資心得。Facebook表示，今日（6日）於美國加州向艾力科傳媒國際有限公司（ILikeAd Media International Company Ltd.）和兩名人士提出訴訟，指控他們違反Facebook條款和廣告政策。被控公司有時會在廣告中利用明星相片來誘使他人點擊，然後盜用受害人的帳戶，並發放欺詐性廣告。 艾力科傳媒為本港註冊公司，唯一董事田日紅為內地人，報住遼寧省撫順市。

譚譚詠麟所屬公司於8月曾出過聲明，表示已經備案並保留法律追訴權利。（Facebook圖片）

譚詠麟所屬公司8月出聲明否認曾接受訪問

早前Facebook湧現冒名譚詠麟廣告，廣告上的文字多寫有「譚詠麟的投資心得」，如按入相關廣告，內容則與比特幣（Bitcoin）有關。譚詠麟所屬公司於8月曾出過聲明，表示譚沒有接受過訪問講解投資心得，並已經備案並保留法律追訴權利。

Facebook今日指，所提出的訴訟就艾力科傳媒國際有限公司（ILikeAd Media International Company Ltd.），以及Chen Xiao Cong和Huang Tao製造惡意軟件、誘騙他人下載、盜用他人Facebook帳戶然後利用他人帳戶發放欺詐性廣告作出追究。被告曾誘騙他人在互聯網上下載惡意軟件。該惡意軟件讓被告能盜用受害人的Facebook帳戶，然後發放欺詐性廣告推廣如冒牌貨品及減肥藥物等物品。

早前Facebook湧現譚詠麟廣告，廣告上的文字多寫有「譚詠麟的投資心得」。（Facebook圖片）

Facebook又稱，被告還從事被稱為cloaking（隱藏頁）的行為。透過cloaking，被告在Facebook系統上顯示廣告登陸頁面的一個版本，卻向Facebook用戶顯示另一個版本，故意偽裝廣告上網站連結的真實目的地。因此到目前為止，沒有太多此類個案的法律訴訟。

Facebook稱向被投放未經授權廣告的受害人退還款項，並幫助他們鞏固帳戶安全。Facebook又強調，將繼續檢測惡意行為，並強制違反條款和政策的行為。