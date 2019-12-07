內地攝影師收車馬費來港為警拍攝婚禮　大律師：或涉打黑工

反修例風波下，警民關係每況逾下，上月婚禮界有約350間公司聯合發出聲明，在政府未成立獨立調查委員會前，從業員一律不接警員生意。有內地攝影師不忿本港警員遭杯葛，在未有申請工作簽下，來港「免費」為警員拍攝婚禮，但會收取車馬費。 有大律師指，任何人士來港工作，均須取得簽證，不獲受薪亦有機會違反《入境條例》，屬於「打黑工」。警方不評論個別案件，指警務人員接受利益須守法。入境處指，無論是否受薪，旅客來港工作須處長批准。

內地攝影師賀豐接受江蘇電視台荔枝新聞訪問，直言來港為警察拍攝婚禮。（荔枝新聞）

微博分享拍攝經歷 被質疑非法打工

該名內地攝影師為賀豐，是江蘇無錫攝影團隊「歪貓工作室」創辦人，他於月初來港為警員婚禮免費拍攝，他接受江蘇廣播電視台旗下的「荔枝新聞」訪問時解釋，不同意香港婚禮界拒絕為香港警察提供婚禮拍攝的聯署，形容「太缺德了」，身為同胞「你們不做，我來」，又連日在個人微博上分享拍攝經歷及感受。對於被質疑是非法打工，他在訪問中辯稱，「我有請柬，我是客人身份。」

工作室：須支付來回機票及兩日食宿

記者以顧問身份致電賀豐所屬的工作室「歪貓公社」查詢，有女職員接聽，確認工作室為香港警察提供「免費」婚禮攝影服務，但需要支付三人攝影團隊的來回機票及兩日食宿，費用約三四千元。

該女職員承認團隊不會申請工作簽證，不收費拍攝因而不存在僱用關係，她多次稱沒有違法，着記者放心，「就好像朋友幫我來拍照。」

收到不少香港警員查詢

她表示，最近收到不少警員婚禮的攝影查詢，但大部份尚未預訂服務，又指，團隊12月1日曾「免費」為警員拍攝婚禮，形容情況混亂，樓上辦酒席，樓下就有遊行，但團隊仍尚可應付。

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攝影師承認無工作簽證、有收錢

其後記者表明身份，致電訪問賀豐，他承認未有取得工作簽證下，於月初來港為警員免費拍攝，新人主動提供車馬費，但不願透露金額數目。他強調，事前已諮詢不少法律意見，形容團隊是以「朋友」身份「參加婚禮」，聲稱不一定為他們拍攝，亦不一定收取車馬費，認為行為絕不犯法，「當日好多人都會拿手機幫他們拍照，沒有任何的區別。」

他說目前只試過來港拍攝警察婚禮一次，至於未來會否繼續，他坦言難以預計，因工作很忙，但他知道內地有其他公司響應為警員婚禮免費指攝，不排除他們會接力。

11月8日，婚禮業界聯合聲明在網上公開，在成立獨立調查委員會之前，不再接受所有警務人員的任何喜慶節目預約。（網上截圖）

大律師：無簽證、無受薪亦可涉「打黑工」

法政匯思召集人、大律師李安然說，任何人士來港工作，均須取得簽證，否則即使不獲受薪，亦不代表無參與僱傭工作，有機會觸犯法例。他說判斷關鍵在於接受服務的警察與攝影師是否屬於僱傭關係，雙方有否提出合約條款，要求對方履行責任，例如該警員有否要求攝影師在拍攝婚禮時，不可以中途離開、向攝影師支付車馬費等。

他續指，不論書面或口頭都可以訂立合約，只要提出並履行服務要求及條款，就可證實雙方的僱傭關係，不論僱員或僱主，即攝影師和聘請他的警員，均會違反《入境條例》。李又補充，若團隊要提求索取車馬費，並以費用作為必然的「交換條件」，已有機會涉嫌非法打工。

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警方：警務人員在接受利益須守法

《香港01》向警方查詢，會否就此召開內部紀律聆訊作出處分、如何杜絕相關情況，警方回覆稱「不評論個別事件」，但總括而言，警務人員在接受利益方面，須遵守《接受利益（行政長官許可）公告》以及有關的《公務員事務規例》、公務員事務局通告、財務通告等的規定。

入境處：無論是否受薪 旅客來港工作須處長批准

入境處不評論個別個案，發言人指，根據香港法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，均不得在港從事任何僱傭工作（無論受薪或非受薪），開設或參與任何業務，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及入獄兩年；而任何人士如僱用不可合法受僱的人，均屬違法，最高刑罰為罰款35萬元及監禁三年。

入境處在處理每宗入境個案時，均會依據法律和既定入境政策，在考慮個別個案的情況後，作出批准或拒絕入境的決定。