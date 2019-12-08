【逃犯條例】傳截獲休班警帶警棍離境　機管局：一旅客帶違禁品

警方自9月初向休班警派發伸縮警棍，多次被外界追問相關指引。有報道指一名休班警今早（8日）於機埸離境時，被保安發現帶有伸縮警棍而被截停。機場管理局稱今早機場保安於一名離境旅客物品中發現懷疑違禁品，其後根據既定程序交由警方處理。 警棍在香港可作禁制性武器，獲授權人士才可擁有，據了解，警棍亦可以視作如佩槍一樣處理，除了要盡量跟身外，在休班情況下亦應存放於安全、並可以上鎖的地方。有警員表示，警棍作為「禁制性武器」，在周邊國家均有可能視作為武器，理應是不可帶離境。 《香港01》已就有關事件向警方查詢，暫未獲回覆。

據《蘋果日報》報道，一名休班警員今早9時30分於機場離境時，被保安人員截查，發現其攜帶伸縮警棍。保安人員遂報警求助。



機管局回覆指，今早約9時許，機場保安於一名離境旅客的隨身物品中發現懷疑違禁物品，其後根據既定程序交由警方處理，對是否涉及警棍未予評論。

7月13日光復上水遊行後，曾有便衣警員使用伸縮警棍。（張浩維攝／資料圖片）

現役警員：警棍理應不可帶離境

警方在9月初起向休班警派發伸縮警棍，據了解，處方未有清晰說明休班警使用、處理及存放伸縮警棍的指引。有警員表示，警棍在香港可作禁制性武器，獲授權人士才可擁有，一般而言，警棍亦可以視作如佩槍一樣處理，除了要盡量跟身外，在休班情況下亦應存放於安全、並可以上鎖的地方。

就存放俗稱「私家槍」的佩槍，據悉，如在警隊寫字樓，是容許警員將佩槍放進一個可上鎖，而鎖匙只有該警員獨自持有的鐵櫃中。至於將佩槍存放在家中的話，警務人員則在申領持有俗稱「私家槍」的佩槍時，均會有上級到該警員進行「家訪」，視察該警員是否有可以上鎖的抽屜安全存放佩槍，才會獲批申請。

而警棍作為「禁制性武器」，在周邊國家均有可能視作為武器，理應是不可帶離境。不過由於傷害性未如佩槍大，執法上未必如處理佩槍一樣嚴謹。

為配合近月的「踏浪者行動」需要，助理警務處長（支援）已批准向警務人員額外派發伸縮警棍。（資料圖片）

警方9月初起向休班警派發伸縮警棍，早前警隊行動科高級警司汪威遜曾表示，休班警配有裝備並非新安排，如刑偵警員一直有24小時佩槍。警務人員在休班時如有機會執行警察職務，都會被視為屬於當值執勤，派發伸縮警棍是為了讓休班警在遇緊急情況可更有效及直接執勤，而在行使警權包括用警棍前要表露身份，在「可行情況」下會展示委任證。