深水埗人車爭路　休班警揮動伸縮警棍　投訴警察課接獲投訴

深水埗周日（1日）發生人車爭路爭執事件，一名電單車鐵騎士接載一名女乘客與另一名男途人爭執，其間互有推撞，有人突然取出疑似伸縮警棍並擊中男途人腿部，男途人表示要報警時，有人則稱「我就係差人！」警方發言人表示，經初步調查後，相信有人曾因道路使用問題爭執，事件不涉及刑事成份，列作糾紛處理，事件中無人受傷或被捕。據了解，涉案男子為休班警員。警方證實投訴警察課接獲相關投訴。 翻查資料，警方九月初向休班警發警棍，當時高級警司汪威遜表示，根據《警察通例》第29章，休班警如要應用警棍已屬行使警權，而相關指引列明使用後需要報告。

爭執期間突取疑伸縮棍 警列糾紛處理、無人被捕

深水埗發生人車爭路爭執事件，據了解，周日（1日）晚6時許，一名電單車鐵騎士接載一名女乘客，於桂林街與另一名男途人疑因道路問題爭執，其間互有推撞，有人突然於一個袋中取出疑似伸縮警棍，男途人腿部被擊中，女乘客勸阻。男途人向鐵騎士表示要報警，有人則稱「我就係差人！」

警方發言人表示，昨晚上約6時50分接獲報案，指有人在深水埗桂林街與大南街交界打架，警員接報到場，經初步調查後，相信一名52歲電單車男司機及一名22歲男途人曾因道路使用問題爭執，事件不涉及刑事成份，列作糾紛處理，事件中無人受傷或被捕。

投訴警察課已接獲相關投訴

據了解，案件涉及一名休班警員。警方表示，投訴警察課已接獲相關投訴，會按既定程序公平公正處理，現階段不作評論。

警方九月初向休班警發警棍

警方於9月10日起向休班警派發伸縮警棍，高級警司汪威遜曾於警方記者會上表示，派發伸縮警棍目的為讓休班警在遇緊急情況可更有效執勤，當時汪又指，根據《警察通例》第29章，警員使用時需作出紀錄，休班警如要應用警棍已屬行使警權，「都應該喺可行情況之下盡快表露身分，展示委任證。」又指使用指引列明使用後需要報告。

疑藏有伸縮警棍被捕

翻查資料，10月中周日（13日）「18區開花」活動多處爆發警民衝突，一名25歲男子於屯門被捕時，疑藏有伸縮警棍，被控一項管有攻擊性武器罪。另外，上月中理工大學發生衝突，一名23歲男子於理大附近（17日）被截查時，被發現管有一支重力操作鋼棒(伸縮警棍)，及一把摺刀、手鋸、彈叉等，被警方拘捕並控以藏有攻擊性武器等罪名。