非法釣魚機常客　被指出千與店東爭執　認用石屎槍傷對方候判

非法釣魚機常客，聲稱從機舖贏得值1.5萬元的積分，欲以兌換禮品時，遭店東指「出千」並收去其遊戲卡。他翌日帶同石屎槍想與店東理論，並在爭執期間向店東右上臂開了一槍，常客今（10日）於區域法院承認一項有意圖而傷人罪。他求情時稱，受到店主伏擊，自衛情況下開槍。惟法官質疑其說法，把案件押後至19日判刑。

被告楊永松(戴頭套者)承認一項有意圖而傷人罪。(資料圖片)

被告楊永松，34歲，被控一項有意圖而傷人罪。他被控於今年4月12日，在深水埗長沙灣桂祥大廈外，非法及惡意傷害羅智群。

店主懷疑楊出千

控方案情指，楊為非法釣魚機舖常客，早前在機舖贏得1.5萬元。4月11日，他準備將積分兌換現金時，店主羅智群懷疑他「出千」，更強行搶去其遊戲卡，亦不准他兌換。翌日，楊再次到機舖追討，當時黃姓女職員看見他手持約8吋手槍狀物體。由於店主不在，楊逗留兩至三分鐘就離開，該女職員通知羅並鎖門，以免楊再找麻煩。

爭執期間開一槍

同日6時，該女職員代羅到另一間遊戲中心找楊，希望化解事件，但尋楊不果，只找到楊的朋友，即次被告謝澤群。該女職員告訴謝，如當晚未解決事件，楊就會被斬，於是謝即通知楊。

至晚上10時18分，羅及楊二人碰面，楊用手槍狀物體指向羅，羅叫楊拿開，楊將手槍狀物體放入背囊。兩人再發生爭執，楊隨即在背囊拿出手槍狀物體，並向羅開了一槍，使他右上臂流血。醫生從傷口取出金屬碎片，警方證實羅上衣右邊袖子有兩個小孔，與射擊位置吻合，而閉路電視拍得羅當時亦手持鐵管。

擔心安全才戴槍在身

楊承認一項有意圖而傷人罪，律師求情時指，他於4月11日曾被機舖鎖於店內，擔心受到安全威脅，於是任職地盤工人的他在地盤找到石屎槍，出於自衛才帶槍外出。

案發當晚，楊途經案發地點，準備到深水埗警署報到，聲稱受到羅及5名手下的伏擊，羅用50厘米長的鐵管打他的胸部，並想搶去他的背囊，楊隨即從背囊中拿出槍及射向羅。

店主亦有管有武器被判囚

惟法官彭中屏質疑辯方說法，又說：「(楊怎會)拎住一枝槍去警局報到？咁合唔合理？」彭官稱要再翻看閉路電視片段，亦未見他受性命威脅，把案押後至19日判刑。

同案的次被告仍被通緝，機舖店主則因此案被控管有攻擊性武器罪，判入獄10個月，現正服刑。

案件編號：DCCC593/2019