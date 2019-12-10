【逃犯條例】200人參加國際人權日集會　爭取政府應允五大訴求

繼本周日（8 日）民陣發起的國際人權日遊行後，有民間組織趁今日（10）是國際人權日正日，傍晚在金鐘政府總部外、俗稱「連儂牆」位置發起集會紀念，為香港及全球人權奮鬥的人士打氣。現場有逾200人出席，有參與者表示，因反修例風波而政治覺醒，雖然示威浪潮持續半年，政府至今不作回應，但未輕言忘記與放棄爭取五大訴求，爭取政府應允。

Nyx（圖左）與蔡小姐今日結伴參與國際人權日集會，兩人舉起代表五大訴求的五字手勢，強調會繼續爭取政府回應。（張浩維攝）

國際人權日集會由公民社會發展資源中心主辦，今日傍晚約6時半開始。大會先舉行一分鐘的默哀儀式，悼念過往為爭取自由及人權而付出及犧牲的人民。隨後講者上台輪流發言，包括多名立法會議員及聾啞人士。

金融業「港豬」因7.21覺醒

從事金融行業、21歲的蔡小姐與23歲的Nyx 結伴參與集會。蔡小姐自言以往是「港豬」一名，不理世事，直至發生7.21元朗白衣人無差別襲擊事件，警員遲遲未有到場保護市民，令她驚訝香港可出現「無警時份」。她說在整場運動中，見到有警員濫用武力，令她覺得不能置身事外，往後至今經常參與和平集會。

蔡認為泛民勝出區選、美國國會通過《香港人權民主法案》後，政府仍不願應允五大訴求，她明言不會放棄爭取訴求，「（政府）擺明係想拖延，磨滅港人意志，當無件事。」

促成立獨立調查委員會查警暴問題

Nyx表示，當日曾參與6.12集會，認為警方當日濫用武力清場，難以忘記。對於政府經常呼籲市民向暴力割席，她則認為政府應是先行者，成立獨立調整委員會調查警暴問題，「一日唔處理，一日氣難吞！」

市民張小姐特意攜帶iPad出席集會，展示電子文宣。（張浩維攝）

參與集會、21歲的張小姐表示，昔日對人權認識不多，直至反修例風波爆發，才驚覺自由與人權非理所當然，政府可以不斷蠶食港人集會自由，警方可以無視被補人士的權益。她與蔡小姐一樣，自言曾為「港豬」，但今次風波令自己有所改變，6月至今不時參與和平集會，又會自發印文宣，打理工作地點附近的連儂牆，積極參與社會運動。她表示，會繼續保持憤怒，不會忘記前線示威者的付出與犧牲，與政權「鬥長命。」