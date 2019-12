鄧炳強：如有警員犯法證據　警方無法躲避　多間公關拒接警生意

反修例風波持續逾半年,警隊民望「插水」,四成人於民調中給予零分。無綫明珠台周二晚播出警務處處長鄧炳強訪問,鄧炳強指他曾嘗試為警隊聘請公關公司以改善形象,惟對方以擔心影響生意為由拒絕。鄧承認,需要長時間方可修補警隊形象,會增加透明度及保持專業。 半年以來,警方拘捕逾6,000名示威者。被問及現時有多人被捕,卻未有警員被控,鄧炳強表示,如有證據顯示警員犯法,犯罪人一定會被控,強調一切取決於證據。他又指,如有證據,警員無從躲避。

鄧炳強指如有違法證據,警方無處可逃。(無綫電視影片截圖)

鄧炳強昨晚於明珠台節目《清心直說》(Straight Talk)接受主持人褚簡寧 (Michael Chugani)訪問。褚簡寧提到,民調顯示,有四成市民給予警隊零分,問到鄧炳強如何改善形象,會否聘用公關公司協助。鄧表示,確曾嘗試聘請多間公關公司,但對方表示:「擔心與警方持相反立場的人士,會對生意構成影響(we are really worried that the other side will try to cause trouble to our business)」,因此拒絕協助警方。

鄧炳強承認,修補警方形象需花費長時間,但未知需要多長。他表示,警方形象低落,警民互信度低,主要源於假新聞影響,塑造警方惡劣形象。被問及有相片、影片顯示警方涉濫用武力,甚至坐在示威者頭部,鄧認為不能單靠單一照片判斷,需了解事件發生的前因後果。他續稱,警方會保持專業及增加透明度,以改善形象,並會不斷反駁假新聞。

褚簡寧提到,示威持續逾半年,有約6,000名示威者被捕,當中約1,000人被起訴,違至今未有一名警員被落控。鄧炳強表示,如果有證據顯示有警員犯法,他們必然會被起訴,強調一切取決於證據(If there’s evidence showing that our police officers have wrongdoings legally, of course they would be charged. It depends on the evidence.)。他更指,如有證據,警員無從躲避(If there’s an evidence, we can’t hide away.)。他又稱,被捕的6,000人,不會全部起訴,不過現時仍在調查階段,需翻看大量影片,未知多少人會被起訴。

早前勞工及福利局局長羅致光表示,燒烤產生的二噁英較催淚彈更多。褚簡寧問到,會寧願吸入燒烤產生的味道,抑或催淚煙。鄧炳強表示,曾吸過催淚煙,兩者都不希望嗅到,並指如社會再沒有暴力,就毋須吸入催淚煙。對於為何不公開催淚彈成份,他表示是基於行動理由,假如示威者得知成份,將知道如何應對。