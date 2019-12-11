鄧炳強：如有警員犯法證據　警方無法躲避　多間公關拒接警生意

反修例風波持續逾半年，警隊民望「插水」，四成人於民調中給予零分。無綫明珠台周二晚播出警務處處長鄧炳強訪問，鄧炳強指他曾嘗試為警隊聘請公關公司以改善形象，惟對方以擔心影響生意為由拒絕。鄧承認，需要長時間方可修補警隊形象，會增加透明度及保持專業。 半年以來，警方拘捕逾6,000名示威者。被問及現時有多人被捕，卻未有警員被控，鄧炳強表示，如有證據顯示警員犯法，犯罪人一定會被控，強調一切取決於證據。他又指，如有證據，警員無從躲避。

鄧炳強指如有違法證據，警方無處可逃。（無綫電視影片截圖）

鄧炳強昨晚於明珠台節目《清心直說》（Straight Talk）接受主持人褚簡寧 （Michael Chugani）訪問。褚簡寧提到，民調顯示，有四成市民給予警隊零分，問到鄧炳強如何改善形象，會否聘用公關公司協助。鄧表示，確曾嘗試聘請多間公關公司，但對方表示：「擔心與警方持相反立場的人士，會對生意構成影響（we are really worried that the other side will try to cause trouble to our business）」，因此拒絕協助警方。

鄧炳強承認，修補警方形象需花費長時間，但未知需要多長。他表示，警方形象低落，警民互信度低，主要源於假新聞影響，塑造警方惡劣形象。被問及有相片、影片顯示警方涉濫用武力，甚至坐在示威者頭部，鄧認為不能單靠單一照片判斷，需了解事件發生的前因後果。他續稱，警方會保持專業及增加透明度，以改善形象，並會不斷反駁假新聞。

褚簡寧提到，示威持續逾半年，有約6,000名示威者被捕，當中約1,000人被起訴，違至今未有一名警員被落控。鄧炳強表示，如果有證據顯示有警員犯法，他們必然會被起訴，強調一切取決於證據（If there’s evidence showing that our police officers have wrongdoings legally, of course they would be charged. It depends on the evidence.）。他更指，如有證據，警員無從躲避（If there’s an evidence, we can’t hide away.）。他又稱，被捕的6,000人，不會全部起訴，不過現時仍在調查階段，需翻看大量影片，未知多少人會被起訴。

早前勞工及福利局局長羅致光表示，燒烤產生的二噁英較催淚彈更多。褚簡寧問到，會寧願吸入燒烤產生的味道，抑或催淚煙。鄧炳強表示，曾吸過催淚煙，兩者都不希望嗅到，並指如社會再沒有暴力，就毋須吸入催淚煙。對於為何不公開催淚彈成份，他表示是基於行動理由，假如示威者得知成份，將知道如何應對。