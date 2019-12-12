香港6歲兒童近視率達11%冠全球　9歲近視率更升至四成

香港學生壓力大、學習時間長，加上使用電子產品頻率高，近視問題不容小覷。最新研究顯示，香港兒童6歲兒童近視比率達11.4%，冠絕其他國家。另外，研究亦指近視比率明顯由6歲時開始上升，相信與入讀小一有關，短短3年近視率大增3倍至9歲的44.5%，情況令人擔憂。 多名眼科醫生專家擔憂近視會隨年齡加深，眼球會由此被拉長，大機會出現視網膜裂孔或者脫落，亦有可能引致黃斑病變、青光眼及白內障等眼疾，嚴重更會致盲。

為關注香港兒童近視問題，香港中文大學醫學院眼科團隊自2015年起推行「香港兒童眼科計劃」，至今已為逾1.3萬人進行檢查。（袁澍攝）

為關注香港兒童近視問題，香港中文大學醫學院眼科團隊自2015年起推行「香港兒童眼科計劃」，至今已為逾1.3萬人接受檢查，是全球最大型的針對4至9歲兒童近視問題的調查。

調查指出，香港6歲兒童的近視比例達11.4%，是有文獻資料當中最高，遠超全球各國6歲兒童近視比率，也超越8個歐亞城市或國家，包括新加坡6.6%、北京7.4％、荷蘭2.7%、澳洲1.4%。同時，近視率明顯由6歲開始上升，短短3年間，近視率由6歲的11.4%升至9歲的44.5%。負責計劃的醫生任卓昇認為這與入讀小學有關，情況令人擔憂。

研究顯示，香港6歲兒童的近視比率達11.4%，冠絕其他歐亞地區或國家。（資料圖片）

由於近視近視會發展至成人，調查亦檢視兒童父母的視力，發展77.7%父母也同患近視，也超越8個地區或國家。

深度近視亦可能引致嚴重併發症，包括視網膜穿孔或脫落、黃斑病變、青光眼及白內障等。香港眼科醫學院和眼科學會建議，市民應該及早檢查，從生活習慣入手，培養好習慣，從根本預防近視加深。比如看書時眼睛與書本距離應至少30厘米，看電子螢幕20至30分鐘就應該休息20至30秒，另外每年應該檢查眼睛一次。