【逃犯條例】田北辰倡仿ICAC成立監警公署　長遠修補社會關係

社會新聞
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反修例風波持續半年，社會各方一直有聲音要求成立獨立調查委員會徹查風波。立法會議員田北辰今日（13日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，建議政府一方面應設立獨立調查委員會，而長遠而言應仿效「廉政公署」設立「監警公署」，其專員將由特首委任及直接向特首交代，並有調查權、傳召權等。

反修例風波持續半年。（資料圖片）

立法會議員田北辰於節目上稱，60、70年代警隊貪污成風，當年社會亦擔心有「自己人查自己人」的情況。其後廉政公署正式成立，不但整治貪污問題，亦漸建立其公信力，於社會受到廣泛接受。他說，因應現時情況，長遠而言有必要修補警民關係、令市民重拾對警隊信心，建議成立「監警公署」，並仿效廉署的做法，公署的監警專員將由特首委任及直接向其交代。此外，公署亦將有傳召權、調查權，調查事件後將交由律政司就起訴作決定，建議需要獲得中央支持。

田北辰建議仿效「廉政公署」設立「監警公署」。（資料圖片／梁鵬威攝）

他續稱，獨立調查委員會主要針對修例風波，就政府、警隊、示威者、白衣人四方面作調查。至於監警公署則有助改善警方與社會間的關係，能令警方和示威者克制。

至於在周四（12日）立法會否決傳召律政司司長鄭若驊的議案，田北辰缺席沒有投票；他解釋稱自己當時未料及投票時間，趕不及回去開會，非刻意缺席。

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