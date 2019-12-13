油尖旺、深水埗區中學生尖沙咀集會　聲援受傷學生

反修訂逃犯條例的示威持續至今半年，但仍未見有降溫的跡象。今晚（13日）中學生罷課籌備平台再發起「油尖旺x深水埗中學生集會」，並於下午5時半於尖沙咀梳士巴利花園集合，希望聲援受傷的學生。集會已取得不反對通知書，約下午6時開始，現場暫時約有200人聚集，部分來自九龍華仁中學、拔萃男書院及拔萃女書院等。預料至晚上9時45分完結，屆時將有議員及中學生上台分享經歷。 立法會議員毛孟靜、前立法會議員黃毓民等人也有參加集會，另法律團體星火聯盟的黃國桐律師分享見聞，指收到個案是警員要求被捕人唱警察版的《願榮光歸香港》，要懂得背歌詞才能喝水、被捕人背部至少有20道傷痕等，認為反映警暴問題嚴重。

12月13日，中學生尖沙咀集會，聲援受傷學生。（盧翊銘攝）

集會在晚上6時許正式開始，同學們先默哀一分鐘，大會宣言指反修例運動由烈夏持續凛冬，今日他們只花上三小時的時間來聲援被捕的學生、受傷的學生，但有些人卻可能花上一生的時間作代價。

集會邀請不同人士上台發言。中學反修例聯校關注組的阿軒發言，他談到今早出殯的科大生周梓樂墮樓事件。他憶述11月8日正在將軍澳，突然有一班大人跑向他們指，有人從停車場三樓墮下，他與另一名義務急救員查看周梓樂的情況，「當時他仍然對痛苦有反應，至今我仍然無法接受他不在」，並一度哽咽。

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中學生罷課籌備平台代表、香港眾志副主席鄭家朗稱，感謝同學們來參加集會，他認為當權者製造白色恐怖，包括有防暴警員會進入校園進行拘捕，「參加集會都不容易，走出來都要勇氣。」他強調，只有下一代才能夠定義香港，是他們選擇放棄一班的當權者。

12月13日，中學生尖沙咀集會，聲援受傷學生。香港眾志副主席鄭家朗發言。（盧翊銘攝）

黃國桐分享警方涉不合理對待例子

一直在反修例示威中支援被捕人士的法律團體「星火聯盟」，其中一名律師黃國桐分享見聞，他強調要維持香港現存的價值以及法治精神，但他為被捕人士提供法律支援卻經常遇到阻撓，直斥警暴問題嚴重。

他表示，最常遇到情況是警員不讓被捕人士致電給律師團隊，只能致電給律師本人，職員接聽電話亦不行，「這絕對是不合理。」很多時候，義務律師只能夠憑着名字到每間警署尋找被捕人士，就算律師與家人成功到了警署也未能順利見到被捕人士，「警員以非法集結警告我們，這是否合理？」

12月13日，中學生尖沙咀集會，聲援受傷學生。律師黃國桐分享遇到警方不合理對待被捕人士的例子。（盧翊銘攝）

「我們敲門那一刻才聽到打的聲音停下來」

黃國桐又接觸到，有個案在警署內被不合理對待，要求被捕人士唱警察版的《願榮光歸香港》，要懂得背歌詞才能喝水；被捕人士背部至少有20道傷痕，「我們敲門那一刻才聽到打的聲音停下來。」

有未成年人被家人舉報

另外，也有個案是15、16歲的年青人因為家人的舉報而要離開家庭或香港，黃國桐說：「接觸到這些個案，令我感到很慚愧，因為覺得對年青人有虧欠」，提供免費的法律支援是他及其他法律團體能讓做到的事情。

12月13日，中學生尖沙咀集會，聲援受傷學生。（盧翊銘攝）

被捕者四成為學生

反修例的示威由6月發生至今，已經半年。警方早前公布數字指，由6月9日至12月9日共拘捕6,022人，當中約四成是學生為2,393人，另18歲以下被捕人士，則為946人，反映學生在示威廖參與度甚高。今晚（13日）5時半由中學生罷課等備平台協辦，於尖沙咀梳士巴利花園舉行的「油尖旺X深水埗中學生集會」將聲援在示威者中受傷的學生，他們會摺紙鶴、又會邀請議員來到分享，集會已獲警方發出不反對通知書，料會在10時前結束。

12月13日，中學生尖沙咀集會，聲援受傷學生。（麥凱茵攝）

集會約在8點半結束，大會表示今晚參加人數為500人，集會是和平有秩序地進行。鄭家朗則指對於集會舉行前，有防暴警員在港鐵站對學腈進行搜身截查，以及有警車不時在梳士巴利花園附近巡邏，認為是不合理阻撓，也是不必要，「我們譴責警方這些行為。」

今次是大會主辦的第五次中學生集會，預告未來仍會繼續舉辦。