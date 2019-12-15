調查指基層SEN兒童在學支援不足　有家長指兒子錯過治療黃金機會

香港社區組織協會特殊教育需要子女關注組今日（15日）發表《基層SEN兒童和照顧者需要》調查報告，發現學前及學齡支援服務出現斷層，照顧者亦對校本支援不滿意。 更有家長表示自己身子錯過治療黃金機會，因照顧壓力太大自己亦受情緒問題困擾， 需要定期到公立醫院看精神科醫生及接受藥物治療。

香港社區組織協會特殊教育需要子女關注組今日（15日）發表《基層SEN兒童和照顧者需要》調查報告，發現學前及學齡支援服務出現斷層，照顧者亦對校本支援不滿意。（王珮殷攝）

香港社區組織協會在3月至8月，訪問了147名確診SEN兒童的家長有關學前及學齡服務，校本支援及照顧者壓力的問題。研究發現基層SEN兒童支援不足，難以舒緩照顧者壓力。

香港社區組織協會社區幹事黃文杰指出，現時學前SEN兒童升讀小學的過渡政策不足，6歲的SEN學童就不能再接受任何學前支援， 令需要重讀幼稚園的6歲學童起碼有一年缺乏任何支援服務。 而校本支援的服務嚴重不足， 缺乏言語治療或會見教育心理學家等服務。基層照顧者亦缺乏經濟援助，難以使用私家的治療，輔導及訓練。

黃文杰表示基層SEN兒童支援不足，令不少照顧者都有精神壓力。（王珮殷攝）

73.8%照顧者有情緒問題

報告發現73.8%照顧者有情緒問題，更有29.3%需接受藥物治療。單親媽媽李女士的兒子在幼稚園3年級獲轉介接受評估，但要等2年才正式確診專注力不足，導致他錯過黃金的治療時間。等候確診的過程中，兒子不能控制情緒，有幾次甚至在學校向老師扔椅子。她指，公立醫院精神科排期要到2021年，私立醫生費用又太昂貴，在缺乏支援情況下難以解決問題。學校亦只提供1對10的功課輔導服務，言語治療班亦只有15分鐘，未能改善兒子的狀況。

李女士在教導兒子時亦難以控制情緒，忍不住打他，「想死左去就算」。她今年8月起亦要開始定期看精神科醫生，以改善失眠及肚痛問題。李女士更表示自己因要教導兒子及17歲的女兒，要辭去工作，現在只能依賴綜援作為家庭收入。

李女士希望政府有更多援助，改善現時服務斷層及不足的問題。（王珮殷攝）

建議政府加強過渡政策 每月提供經濟援助給照顧者

鑑於現況，香港社區組織協會建議政府加強學前兒童升讀小學時的支援，將學前的3種服務延長至學齡兒童。另外，資助有經濟困難的家庭接受私家治療或訓練，以免延誤病情。在學校方面，協會建議以「校本」及「人本」模式幫助SEN學童，為他們提供針對性的服務，如會見教育心理學家，情緒支援等。

在照顧者方面，協會建議每月為SEN照顧者提供1200元津貼，仿效「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」。讓照顧者可根據子女的需要，自行為他們尋找合適的訓練和服務。黃文杰亦表示，SEN照顧者多對SEN相關資訊了解不足，有需要時可以向非政府組織求助。亦可以多與學校的老師或特殊教育需要統籌主任溝通，了解子女的需要及相關服務。