迪士尼園藝團隊夜幕下趕工　米奇花園砌「雪花」烘托人造雪添氣氛

每年聖誕，迪士尼都會大變身，以多姿多彩的裝扮營造節日氣氛。今年的迪士尼樂園亦不例外，位於樂園正門的地標「米奇花園」以不同花卉組成一個巨大的米奇圖案，更因應《魔雪奇緣2》（Frozen2）上映，在兩旁增添了雪花圖案，令不落雪的香港，增添了不少冬日氣氛。而美國小鎮大街上的「夢想成真聖誕樹」將舉行亮燈儀式，屆時地上的「雪花」配合天上的人造飄雪，烘托出聖誕氣氛。

迪士尼園藝部的員工趕在開園之前做最後的佈置。（袁澍攝）

米奇花園向來是迪士尼樂園的地標，因為遊客一入園便會見到花園的佈置。今年聖誕，迪士尼園藝部則配合上映的動畫《魔雪奇緣2》，將雪花的元素加入到花圃之中，兩朵雪花在左右兩側與巨大的米奇圖案相伴，極具冬日聖誕氣氛。

園藝部30人小隊令迪士尼「一夜變聖誕」

這精心的佈置與園藝部門的員工分不開關係，除了提早籌劃，在佈置時亦要「同時間賽跑」——為了避免在遊客面前佈置，迪士尼一支約30人的小團隊，透過跨部門合作，要在一晚之間讓迪士尼變身聖誕裝。迪士尼園藝服務經理鄭錦聰透露，在計劃時便要與娛樂事務部商討今年選取何種時令花卉，用怎樣的風格呈現；而在佈置時，更要提前做好時間表，確保在晚上有限的幾個鐘頭內完成任務。他表示花圃的佈置要考慮長度、高度，也要考慮到遊客影相時的角度，「要有豐盛的感覺，也不能太抽象。」

香港迪士尼樂園度假區園藝經理蔡文健 （右） 及 園藝服務經理鄭錦聰（左）。

園藝部員工「周身刀，張張利」

園藝部門員工人數達100人，隊員橫跨老中青三代，但是各個「周身刀，張張利」，這與迪士尼鼓勵員工進修的文化分不開關係。園藝經理蔡文健表示，迪士尼本身就有着豐富的自然環境，園內大樹、花卉、植皮等品種達800種，全年都由團隊照顧，「迪士尼本身就是實踐的好地方，而且樂園亦鼓勵員工積極進修，不少隊員已經考獲不同的國際資格認可，包括國際學會樹藝師、攀樹師等等。」

除了「米奇花園」之外，「夢想花園」亦有園藝佈置，今年亦有許多雪花色的花卉。夜幕降臨時，美國小鎮大街上的「夢想成真聖誕樹」將舉行亮燈禮，屆時地上的「雪花」配合天上的人造飄雪，將聖誕氣氛烘托到極緻。