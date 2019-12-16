九龍真光被指違協議無退租　遭交流基金公司追收樓及索償

九龍真光中學被指3年前和一間交流基金公司協議合辦幼稚園，該公司負責墊支租金、水電費等。惟該公司指真光有按協議清還墊支的部份洗費，亦沒有按協議組成校董會，因此要求真光原想用作開幼稚園的單位，惟真光不但繼續佔用，甚至向教育局稱該公司只是代理。該交流基金公司遂入稟高院，除了要求真光交還單位，並索償逾140萬元。

原告為國際高等教育交流基金有限公司，被告為九龍真光中學。

入稟狀指，原告於2016年10月和被告達成協議備忘，在九龍城衙前塱道「御門．前」合辦幼稚園。而根據協議，需成立校董會，其中四成人為原告的代表。而原告因此於同年以月租15萬元租用舖位，並按協議准被告使用。而租金由本年11月開始，加至17.2萬500元。

惟原告指，被告未有按協議，支付由原告墊支的部份水電費。此外，被告未有按協議的組成方法，成立校董會。

原告指被告違反協議，去年去信要求終止協議，並要求對方於本年7月前交還單位。惟被告在給予原告、教育局和舖位業主的信中，郤稱原告簽租約時，只是被告的代理人。

原告續指，被告不但未有交還單位和拖欠上述的水電費外，亦拖欠租金、管理費、差餉和地租等，涉款至少140萬元。

案件編號：HCA2304/2019