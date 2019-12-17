港大醫學院完成亞洲首宗胃酸倒流微創手術　大幅減低手術併發症

胃酸倒流患者常會感到胸口灼熱，甚至會難受得徹夜難眠。香港大學醫學院於今年6月成功為胃酸倒流病患者完成全亞洲首宗新手術，以植入式磁石環增強下食道括約肌功能，最大特點在於微創，能大幅改善接受傳統手術後出現併發症的情況，病人在術後36小時內可回家休養。

香港大學醫學院於今年6月成功為胃酸倒流病患者，進行以植入式磁石環增強下食道括約肌功能手術，是全亞洲首宗。（左起：港大醫學院外科學系食管腸胃外科講座教授及分部主任羅英傑、港大醫學院外科學系臨床助理教授黃宇匡）（李恩慈攝）

港大醫學院外科學系食管腸胃外科講座教授及分部主任羅英傑說，亞洲人的胃酸倒流發病率有上升趨勢，達4.5%，病人會出現「火燒心」的感覺，晚上病徵尤其嚴重，容易影響睡眠質素。現時大部份患者以長期服藥方式治療，但部份人服藥後仍持續出現病徵，需接受胃底摺疊手術根治病症。惟此手術的副作用包括呑嚥困難、脹氣、不能打嗝等等。

羅英傑續稱，新手術的做法是，將一個細小的磁石環以微創方式植入人體，環繞下食道，以還原正常括約肌功能，使其閉合。當下食道括約肌維持閉合狀態，可防止胃酸及膽汁從胃部逆流至食道，同時在進食時讓食物進入胃部。

港大醫學院外科學系臨床助理教授黃宇匡說：「新手術成效可媲美傳統手術，最大好處係微創，唔駛改變胃部結構，可以減低出現術後併發症風險。」他表示，病人在術後可進食軟餐，並於36小時可回到家中作息，相當適合不願意長期服藥或服藥後仍持續出現病徵或併發症的病人。他又透露，現時已為4名病人完成新手術，其中在6月接受手術的病人，在術後5個月也沒有再出現胃酸倒流，毋須再服藥。