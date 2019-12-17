【TVB裁員】團體斥無綫無良心　籲勿步亞視後塵　派傳單講解權益

電視廣播有限公司（TVB）行政總裁李寶安昨日（16日）發出內部通告，指於本港示威衝突事件至今持續超過半年，各行業包括廣告界、電視、報章和其他媒體將無一倖免，公司需要重組部份業務流程，現有不包括藝員的約3,500位員工，將會有約一成人（約350人）受到影響，最快年底前通知受影響員工，並按法例作出賠償包括代通知金等，同時亦會發放特別酬金。 工聯會屬會、香港通訊業人員協會成員今日（17日）到將軍澳巴士站的無綫員工巴士線，向乘車的無綫電視員工講解勞工權益，並派發傳單。協會人員其後亦前往將軍澳電視廣播城門口，促請TVB立即停止裁員。

香港通訊業人員協會成員在將軍澳站無綫電視僱員服務專線附近向乘車的無綫員工派發傳單，前後接觸十多人。（袁澍攝）

收到五人查詢

協會成員約八人於下午3時許，在將軍澳628站台向搭乘無綫專線巴士的員工發傳單，惟非上下班高峰，前後約接觸到十多人。

香港通訊業人員協會理事李美芝表示，昨日無綫電視裁員的消息一出，便有約五個工友向協會聯絡，表示接近年關，正是需要錢的時候，裁員會令他們很擔心、好徬徨。李指，無綫過往一直有盈利，直到今年才出現虧損，「一蝕錢就炒人的做法很不合理。」

香港通訊業人員協會理事李美芝表示無綫作為大台，需要履行社會責任，不應該帶頭炒人。（袁澍攝）

籲無綫勿步亞視後塵

李表示，香港通訊業人員協會內有不少會員就是無綫的現職員工，大約佔總會員人數的10%至15%，但就未掌握總體會員的人數。她呼籲無綫的員工可以向工聯會求助，「集合起來才有力量。」

李又指，現階段會向員工派發傳單，令他們了解自己的勞工權益，並且呼籲無綫作為大台不要如此大幅炒人，勿步亞視後塵。而協會將在明日出信給無綫的管理層，要求公司可以履行社會責任，收回裁員決定，協會亦會幫工友爭取合理賠償，包括代慰金等。她表示，等無綫有回應後，會再約見無綫的高層，了解現時問題、尋找解決方案，李表示，「最緊要唔好炒咁多人，350人影響都幾大。」

今次協會派發的傳單內容指「無綫毫無企業良心」、「作為大台竟然帶頭不斷裁員，實在使人氣氛」。派發傳單之初，通訊業人員協會的工作人員未找對位置，曾誤向其他公司穿梭巴士的員工派發傳單，經記者提醒才找到無綫電視僱員服務專線。另外，傳單下留有通訊業人員協會和工聯會勞工服務中心電話，不過號碼均漏了一位數字，在記者查詢後，協會工作人員才在現場以筆補上。