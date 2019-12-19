現時本港多以影像檢測及手術抽取病人腫瘤組織化驗，來檢測癌症，城市大學生物醫學研究團隊今日（19日）公布，研發出新的檢測技術，只需抽取病人約4毫升血液，便可在約五分鐘內可分選出癌細胞，若樣本被發現含4個或以上癌細胞，即意味患癌機會較大。團隊指發現到癌細胞的準確率可高達9成，惟現階段檢查未能反映癌細胞源頭，即未能在同一檢查中找出病源。

城大生物醫學系高級副研究員余瑋健指，團隊研發的新技術，可在五分鐘內透過分離血液，篩選癌細胞，以篩查出早期的癌症。（鄧穎琳攝）

研究團隊成員包括城大生物醫學系高級副研究員鄒恒及余瑋健。他們指，團隊研發的癌症早期篩查和疾病監測突破性技術，可比影像檢查早3至6個月發現癌症，即使腫瘤少至0.1毫米亦可被發現，屬全球同一原理技術中最快。

除可於短時間內確診是否患癌，檢查亦可監測藥物在治療過程中的療效，測試病人對藥物有否抗藥性，及早分析需否換藥或改變治癌方案。有關技術授權予團隊在2017年成立的初創企業「晶准生物醫藥集團有限公司」，產品已獲中國國家食品藥品監督管理總局（NMPA）認證，料下月可獲歐盟體外診斷醫療器材（IVDD）CE認證。

城大生物醫學院研究團隊研發出新的檢測技術，只需抽取約4毫升血液，便可在約五分鐘內可分選出癌細胞。（鄧穎琳攝）

癌症屬本港頭號殺手，新症個案數字更逐年攀升，醫管局癌症資料統計中心早前公布2017年癌症數據，新症數目高達33,075宗，創至少九年新高。

城大生物醫學研究團隊早前與其他本地及海外學者合作，透過「微流控芯片的細胞操控與檢測技術平台」研發出新技術，運用微流控晶片將血液內的癌細胞及其他廢液分開，統計樣本內的癌細胞數量，若發現4個或以上癌細胞即有頗大機會患上癌症。檢測方法簡單，只需抽取約4毫升血液，放進機器內，約五分鐘可分選出癌細胞，得出報告。

城大生物醫學系高級副研究員余瑋健指，團隊研發的癌症早期篩查和疾病監測突破性技術，是透過微細控技術及細胞表面標誌物，由於微流控晶片粗幼與人類血管相若，故可直接從血液中識別癌細胞。有關技術已在本港及內地多間醫院或診所作對照測試（即健康及乳腺癌、肺癌及結直腸癌病人對比），準確率高達9成。

新技術可檢出除白血病、腦瘤或血管瘤外的癌症。（鄧穎琳攝）

團隊指，新技術可檢測除白血病、腦瘤或血管瘤外的癌症，不分年紀、性別、病歷及長期服藥者也可用。除了是全球同一原理技術中最快得出結果，更可比影像檢查早3至6個月發現癌症，即使腫瘤少至0.1毫米亦可被發現，檢測出最早期（第一期）癌症準確率達約75%，比業界高出逾一倍。

城大生物醫學系高級副研究員鄒恒指，一般0.1毫米腫瘤是生長了約10年或以上，但再發展成0.5毫米最快只需約兩年，及早發現可提高病人意識，監察病情，「未必一定是癌症，有機會是炎症、免疫系統問題或腫瘤。」由於新技術只能找出癌細胞，未能識別癌細胞的源頭，故若被診斷出或患癌後，須再作其他檢查找出病因。

城大生物醫學系高級副研究員余瑋健指，新的檢測技術亦可有助跟進癌症治療。（鄧穎琳攝）

除了有助及早篩出癌症病人，新技術也可作跟進癌症治療之用，減低擴散機會。余瑋健指，檢查亦可監測藥物在治療過程中的療效，以便及早分析需否換藥或轉治癌方案。

余瑋健形容，液體活檢在未來十年存有優勢，「是重要時候，轉化技術成產品」，故他們在2017年成立初創企業「晶准生物醫藥集團有限公司」，是次技術已授權予該公司。機器已獲中國國家食品藥品監督管理總局（NMPA）認證，料下月可獲歐盟體外診斷醫療器材（IVDD）CE認證。

團隊成員之一黃園解透露，目前正與香港、澳門、德國、葡萄牙、西班牙、土耳其等地的醫療機構協商，料最快在2020年中可投入香港市場，平均每次檢查費用約1萬至1.5萬元，未來將研究透過同一檢測，測試病人會否對藥物敏感或有抗藥性。