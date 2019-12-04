【母乳首飾】開班教製七彩母乳寶石　設計師媽媽：想留住珍貴回憶

嬰兒初出生，媽媽與孩子最親密的接觸，莫過於是埋身餵哺母乳。然而，餵哺期的長短，每位媽媽都不盡相同。本是珠寶設計師的Cynthia，去年榮升媽媽，四個月後開始「收奶」，才突然有感，原來母乳「可以話無就無」，於是著力研製母乳飾品，讓媽媽把母乳以獨一無二的形態保存，留下與孩子的珍貴回憶。 攝影：黃寶瑩

化成七彩寶石

Cynthia曾修讀當代珠寶設計和金工，與修讀產品設計的舊同學Shanade 於兩年前得到政府資助，成立自家設計品牌Jewcells，主打風格簡約的珍珠飾品。「在一般人眼中，珠寶都是昂貴的東西。而當代珠寶所講求的，是利用他人眼中沒有價值，但在自己眼中有意義的物料來作珠寶設計。」Cynthia解釋，品牌的概念是希望可為設計增添意義，以她們對珠寶的看法，為客人帶來啟發和驚喜。

+ 5 + 4 + 3

去年9月，Cynthia榮升媽媽，惟在誕下女兒四個月後，便開始「收奶」。「原來無論你做啲咩，母乳都可以話無就無。當時好驚會唔記得咗餵奶嘅感覺，於是上網搵母乳產品的資料，希望有途徑將母乳保留下來。」可是，市面上的母乳飾品都不合Cynthia心意，要不尺寸很大，要不顏色不夠吸引。作為設計師的她，便開始著手構思及進行資料搜集，希望可設計出一件「自己想戴的母乳首飾」。

經過反覆試驗，Cynthia終成功將母乳變成固體，結合代表媽媽與孩子生日月份的誕生石與誕生色，以及金箔和銀箔，製成母乳寶石。寶石可用四爪托鑲嵌，製成耳環、戒指、鏈墜（可串成手鏈、頸鏈），是媽媽比較容易於日常上班配戴的款式。她於是開設工作坊，教媽媽製作屬於自己與孩子獨一無二的母乳寶石。

「誕生石是天然水晶，根據古希臘傳統，每一個月份也有不同的代表晶石；而誕生色是近年日本流行的顏色組合，每個月份對應不同顏色，我們則以不同顏色的貝殼粉作材料。媽媽製作時，會有兩個顏色組合，加上每個媽媽的母乳顏色均不同，因此每顆製成品皆是獨一無二。我們採用寶石的設計形態，亦象徵這顆母乳寶石，如同真正的寶石一樣珍貴。簡單易襯的款式，亦可讓媽媽每天配戴，成為日常穿搭品。」

延續母乳意義

經過兩小時的DIY工作坊，參與的媽媽可趁機從忙碌的湊仔日子中放空一下，而更重要的，是可以親手將母乳以另一個形態好好保存。Shanade表示，坊間大多數的母乳飾品都是代製，無心插柳之下，從媽媽們的口中，得知原來媽媽們很享受有機會參與其中。「若然是找他人代製，他們會猜想，製成品究竟是否真的用我的母乳製成呢？可以親手做，對她們來說也具吸引力。她們離開時都很快樂和感激，可以有一個美麗的設計把母乳好好保存。」

她分享，最深刻的一次，是一位媽媽帶著一包放在雪櫃六年的母乳來到工作坊。「佢搬咗兩次屋，而嗰包奶依然喺雪櫃入面，唔捨得掉。過期太耐嘅母乳， 又未必可以造到母乳梘。佢搵咗好耐，都搵唔到有咩方式可以延續包母乳。直至佢將母乳整成寶石，先將六年來嘅心結解開。」Cynthia分享，也曾有媽媽表示，待孩子長大，成家立室時，要把寶石送給未來媳婦。「我諗母乳象徵著每個媽媽與孩子嘅一段珍貴回憶，佢甚至會令我諗返起第一次餵哺嘅情景，而將母乳製成寶石，正好延續母乳的意義，將回憶永久封存。」

Cynthia表示，未來希望令工作坊多點變化，正在構思新系列。「很多媽媽表示希望小朋友可以戴到，所以會設計親子款式。」新款式會著重鏈身細節，以麻花圈作核心元素，同時綴上珍珠。「麻花圈象徵媽媽與孩子密不可分的關係，而珍珠被打撈後，不會再經打磨，亦如每段親子經歷，也是與生俱來的美麗和獨特。」

按圖即看母乳寶石的製作方法：

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不同月份的誕生石及誕生色：

一月-石榴石 / 黑色

二月-紫晶 / 淺咖啡色

三月-海藍寶 / 草綠色

四月-白水晶 / 黃色

五月-綠東碐 / 粉橙色

六月-月亮石 / 粉紅色

七月-碧璽 / 粉紅色

八月-橄欖石 / 米白色

九月-青金石 / 深藍色

十月-蛋白石 / 海藍色

十一月-黃晶 / 湖水綠色

十二月-綠松石 / 紫色