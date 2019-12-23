文物探知館展啟德出土宋元文物　包括青釉八卦紋香爐、青釉雙魚洗

文物探知館明日（24日）起至來年2月26日舉辦「聖山遺粹：啟德地區出土宋元文物展」，展出約200組於啟德地區出土的考古文物，免費入場。展覽的重點展品包括龍泉窰出產的「青釉八卦紋香爐」和「青釉雙魚洗」；磁灶窰出產的「褐釉龍紋繫罐」、「綠釉鳳紋盤」；以及「大觀通寶」銅錢。

（左起）發展局文物保育專員任浩晨、古物諮詢委員會主席蘇彰德和古物古蹟辦事處執行秘書蕭麗娟主持開幕儀式。（政府新聞處）

香港文物探知館明日（24日）起舉辦「聖山遺粹：啟德地區出土宋元文物展」，展出約200組啟德地區出土的考古文物，並於今日（23日）舉行展覽的開幕典禮，由古物諮詢委員會主席蘇彰德、發展局文物保育專員任浩晨和古物古蹟辦事處執行秘書蕭麗娟主禮。

當局指，隨着啟德機場於1998年關閉，啟德新發展區的規劃為九龍灣聖山遺址一帶提供了考古研究的契機，並發現了豐富的宋元時期文化遺存，包括大量產自浙江、福建及江西不同窰口的陶瓷製品。同時期的相類似瓷器也曾外銷，不少可於當時海上陶瓷之路沿線的沉船上發現。今次展覽可讓參觀人士了解九龍灣一帶在宋元時期的經濟發展、海上貿易和百姓的生活面貌。

展覽的重點展品包括龍泉窰出產的「青釉八卦紋香爐」和「青釉雙魚洗」；磁灶窰出產的「褐釉龍紋繫罐」、「綠釉鳳紋盤」；以及「大觀通寶」銅錢。展覽亦同時展出由香港中文大學文物館借出的同期陶瓷文物。