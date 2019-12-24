11月誘蚊產卵器指數跌至1.1%　食環署：外遊時亦要防蚊

食物環境衞生署今日（24日）公布，全港白紋伊蚊誘蚊產卵器指數由10月的2.9%下降至11月的1.1%，顯示監察地區內白紋伊蚊滋生的情況並不普遍。而自今年8月起，本港已沒有地方錄得指數超過20%的警戒水平。另外，食環署的歲晚清潔運動將於下周二（31日）展開，其間會加強防蚊及控蚊工作。

食物環境衞生署今日（24日）公布，全港白紋伊蚊誘蚊產卵器指數由10月份的2.9%下降至11月的1.1%。（資料圖片）

食環署指，11月在57個監察地區中，27個地區錄得白紋伊蚊誘蚊產卵器正指數，指數介乎0.8%至7.3%。各主要口岸的每月白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，亦由10月的0.4%下降至11月的0.1%。

食環署發言人指，白紋伊蚊能在細小的水體中滋生，市民應做好家居防蚊及滅蚊措施，包括視察家居及附近環境、徹底清除可供蚊子滋生的地方、每周最少一次徹底更換花瓶的水及擦洗內壁並清倒盆栽墊碟的水，妥善棄置汽水罐和飯盒等容器，以及在棄置的輪胎上鑽大洞。

食環署提醒市民，在聖誕及新年假期期間，如前往有蚊傳疾病的地方旅遊，應採取以下防蚊措施︰