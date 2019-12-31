中年漢稱68萬可為「明哥」辦馬會會籍　官指角色如經紀　囚16月

專為客戶申請本地著名會籍的中年漢，涉嫌為客申請馬會會籍時，聲稱要付68萬元予協助申請的馬會會員，他早前被裁定串謀使代理人接受利益罪成。法官直言他在案中是一個徹頭徹尾的經紀，不過乃念他初犯，酌量減刑2個月，他今（31日）於區域法院被判囚16個月。

被告韋駿鋒被裁定串謀使代理人接受利益罪成，被判入獄16月。(資料圖片)

被告韋駿鋒（52歲），被指於於2016年5月27日至7月14日期間，串謀使該些可以提名、附議和支持任何人申請馬會會籍的馬會會員，身為馬會的代理人，接受68萬元之部份款項，作為向「明哥」提供馬會會籍申請表，及在提名、附議和支持「明哥」申請馬會會籍。

官指被告是徹頭徹尾的經紀

法官判刑時指，不接納被告指稱控方處理案件時有延誤，並指被告在案中不僅收款，亦有進行推銷，是一個徹頭徹尾的經紀，不過乃念他初犯，酌量減刑2個月。

指申請馬會會籍可「枱底」處理

控方案情指，被告為傲群會籍有限公司的經營者，負責協助客戶申請本地著名會籍。廉署卧底於2016年5月27日致電聯絡被告，被告表示可協助有興趣人士申請賽馬會籍，但當中會有「灰色地帶」，可在「枱底」處理，而獲會籍過程涉及金錢，屬違法行為。

稱68萬可替「明哥」辦會籍

2016年6月10日，另一廉署卧底與被告見面，被告稱會就申請「賽馬會籍」向其友人「明哥」收取68萬元，而費用會由替「明哥」簽署申請表的5名馬會會員瓜分，而他須先付34萬按金。

會安排5會員與「明哥」見面

被告又稱就會籍收費屬違法，為免被捕，「明哥」必須以現金繳按金，申請表會在另一場合交予「明哥」，而稍後將會安排「明哥」與該5人認識，但期間不得提付費一事，否則5名會員會立即離開。被告後來又表示，若會籍申請成功，馬會將會收取12.8萬入會費。被告最終在2017年1月10日被捕。

案件編號：DCCC1170/2018