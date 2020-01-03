【逃犯條例】退休漢用手推車撞警車車胎　認企圖刑毀判感化15月

反修例運動持續，有網民於10月14日在中環遮打花園發起「香港人權民主法案集氣大會」，期間一名64歲退休漢涉在香港地鐵站外，以行李手推車撞向警車，早前承認一項企圖刑事毀壞罪。被告感化報告正面，指他有悔意，十年來奉公守法及熱心做義工，今（3日）於東區裁判法院被判15個月感化令。

被告吳偉文認用手推車撞警車車胎，被判感化15月。(馮家淇攝)

片證只把手推車撞向警車車胎

被告吳偉文，64歲，報稱退休人士，原被控一項刑事毁壞罪，辯方其後尋獲拍得案發片段的網民，證實被告只把手推車撞向警車車胎，未有損壞車身，改為企圖刑事毀壞罪。控罪指，他在去年10月14日，在香港地鐵站近D出口，企圖損壞警車AM9966。

裁判官林子勤考慮被告感化報告正面，報告指他有悔意及汲取教訓，近十年來奉公守法及熱心做義工，判他15個月感化令。

女文員涉襲警案再押後

另外，27歲女文員謝穎希涉參與港鐵不合作運動時襲警，控罪指她在去年11月14日在灣仔地鐵站1號月台往大堂梯間，襲擊正在執行警務的督察17785。控方稱完成調查，辯方申請押至2月12日再訊，期間以原有條件保釋。

案件編號：ESCC2393、2603/2019