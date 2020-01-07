中大調查：六成人同意立法保障不同性傾向人士　僅一成人反對

香港中文大學新聞與傳播學院傳播與民意調查中心，在2019年9月中下旬，以電話訪問逾千名港人，發現反對性小眾（LGBT+）擁有法律權利的港人比率處於歷史新低。六成受訪者非常同意或同意香港為不同性傾向人士提供法律保障免受歧視，較中大性別研究中心2016年同類研究所得的56％高。其餘約27％受訪者表示中立，有12％受訪者不同意或非常不同意，反對比例遠低於2016年的35％。

香港中文大學新聞與傳播學院傳播與民意調查中心，在2019年9月中下旬，以電話訪問逾千名港人，發現反對性小眾（LGBT+）擁有法律權利的港人比率處於歷史新低。（鄧穎琳攝）

至於是否支持同性伴侶擁結婚權，49％受訪者非常同意或同意，28％表示中立，只有23％受訪者表示不同意或非常不同意。而18至34歲受訪者中，更有高達八成人支持香港應為不同性傾向人士提供法律保障免受歧視，以及贊成同性伴侶結婚。有宗教信仰的受訪者中，亦有38%支持同性伴侶擁結婚權利，另有30%人表示中立。

研究又發現，公眾對LGBT +共融商業機構的支持度有所提高，僅18％會對商業機構贊助支持同志遊行有負面印象。

中大性別研究課程助理教授兼性小眾研究計劃創辦總監孫耀東。（鄧穎琳攝）

中大性別研究課程助理教授兼性小眾研究計劃創辦總監孫耀東相信，市民日常接觸性小眾議題的機會較以往多，鄰近地方（如台灣）的案件以及最新消息，都有助市民正面看待性小眾，而研究證明有宗教信仰的市民非必然否定性小眾擁有法律權利。

香港人權律師韋智達認為，研究提供證據證明，不論年紀、宗教或家庭價值，亦有廣泛民意支持LGBT+平權，政府不應拖延。立法會議員陳志全亦說，研究證大多港人表態支持性小眾平權，形容社會已有共識，促政府勿以議題存爭議為由拖延立法進程。他要求政府立即為性小眾歧視條例立法，並盡快建立同性伴侶結婚機制。

平等機會委員會主席朱敏健則指，研究提供有用資訊，就公眾對LGBTI群體的法律律權利及保障提供新見解，平機會將仔細研究及參考報告。