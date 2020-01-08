去年首11月逾3.6萬人持單程證來港　25至44歲佔42%

保安局局長李家超今日（8日）書面回覆立法會議員提問，表示去年1至11月數字期間，有逾3.6萬人持單程證來港，當中25至44歲港人士佔42%有1.5萬人。與10年前相比，25至44歲來港人士減少8,000人，跌幅36%。

據保安局提供去年1至11月數字顯示，25至44歲持俗稱單程證的《前往港澳通行證》來港人士為1.5萬人，較10年前逾2.4萬人，減少超過8000人。（資料圖片）

政府統計處去年年中公布數字，指752萬香港人口臨時數字，前年的淨遷移人數為6.7萬人，其中4.4萬人為單程證持有人的移入。

按保安局書面回覆議員提問指，去年1至11月，有1.5萬名年齡介乎25至44歲人士持單程證來港，佔整體人數3.65萬人的42%；較10年前減少超過8,000人。

根據數字顯示，單計去年1至11月申請受養人簽證／進入許可的申請宗數已達34,043宗，創5年新高。（資料圖片）

另外，非本地居民亦可透過「受養人政策」，讓原本已獲准來港就業、就讀、或根據資本投資者入境計劃、優秀人才入境計劃，又或輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃來港的人士，申請其配偶、18歲以下未婚子女、60或以上父母等，符合條件的「受養人」來港生活。

根據數字顯示，單計去年1至11月申請受養人簽證／進入許可的申請宗數已達34,043宗，創5年新高，惟截至11月共有逾2.3萬宗個案獲批，較過去4年均超過2.6萬宗個案獲批為低，同時有3,201宗被拒個案申請。