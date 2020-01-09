指男同事圖令其露「事業線」　女高層欲反映歧視被辭　求賠150萬

投資管理公司女高層，聲稱在跨國公司工作時飽受性騷擾及性別歧視，指男同事不僅對她說色情笑話及評頭品足，有次在海外出席會議時，在與她打桌球時，覺男同事嘗試要她露出胸前「事業線」，她亦對公司男女員工不同酬等情況不滿，表示欲往總公司反映性別歧視情況，惟不久後即被提前終止合約。女高層認為遭到不公平對待，昨（8日）入稟區域法院，控告前公司違反《性別歧視條例》，要求道歉及賠償損失的酬金、精神損失等，款項逾150萬元。

申索人為徐淑儀入稟區域法院控前公司天達資產管理香港有限公司性別歧視。(資料圖片)

申索人為徐淑儀，答辯人為前公司天達資產管理香港有限公司。

指外籍董事在旁露股

入稟狀指，徐於2016年11月入職擔任首席顧問，每年的底薪逾137萬。2018年2月，她到峇里島出席會議，期間被要求帶備泳衣參與戶外活動。她其後去到水上運動中心，男同事均赤裸上身，只以短褲上陣。外藉董事總經理躺在她身旁時「露股」，令她覺尷尬嘔心。返到酒店後，對方又試圖與她調情，並邀她與另一男職員打桌球，期間有男職員嘗試令她露出乳溝。

要女員工穿旗袍展示身段

同年5月，公司要求女員工穿上分發的旗袍出席晚宴，並安排她們在高層及客戶面前展示身段。當晚有人對她們拍攝具冒犯意味的照片，女員工均覺不安。

入稟狀續指，公司未理徐的反對，以性別原因而聘請一名經驗及知識均不足的男子。該男子只有兩年的加拿大零售經驗，亦不熟悉香港的私人銀行業務，惟富有15年經驗的徐，月薪只比他高三成。

欲投訴性別歧視後被辭退

同年7月，徐向男上級表示會飛往倫敦，向總公司的行政總裁商討公司的性別歧視問題，對方震怒。翌月，徐的直屬男上司向徐詢問會議內容，不久後指她欠缺領導能力，將她辭退。徐在入稟狀列出其工作成果，以作反駁。

徐去年8月曾向平機會投訴遭性别歧視，但因逾期而不受理。

案件編號：DCEO1/2020