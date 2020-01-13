凱詩美容曾被批不良銷售　再有投訴指貨不對辦涉逾40萬　甚至拖佣

凱詩美容（Pretty Beauty Centre）曾被消委會點名批評，指公司以多種不良銷售手法，致令消費者蒙受重大金錢損失和精神壓力。事隔逾一年，再有人今日（13日）作出投訴。 消委會委員、民主黨消費者權益政策副發言人袁海文表示，最近分別收到凱詩美容的顧客，以及曾任職的高級員工求助。有已退休的顧客表示，在凱詩先後投資百萬元，又曾購入48萬無限美容療程合約，怎料因「跟單」職員離職最後變成「孤兒單」，甚至貨不對辦。 亦有前凱詩員工指出，凱詩曾承諾無條件包薪，但最後卻有出入，公司更涉嫌擅自更改單據，最終她的薪津大減，「希望同工小心啲。」

袁海文（中）就事件開記者會，A小姐（右）表示，曾購入48萬元無限美容療程合約，怎料最後變成「孤兒單」。（王潔恩攝）

袁海文說，已退休的A小姐於2018年4月初購買凱詩的無限美容療程合約，為期一年半，金額約48萬；他指，當時美容院作出不同承諾，包括以過往購入的療程價值加至推銷無限美容療程合約、承諾無限制做任何療程等。

最後A小姐因職員指，新增療程可扣除早前已簽訂的6萬元，合約金額為42萬元，並繳付3萬元訂金。

涉訛稱辦選美比賽抵消療程費用

袁海文又引述指，當時時任凱詩美容總監曾向Ａ小姐表示，公司將舉辦「選美比賽」，承諾勝選後可將5萬元現金獎品抵消療程費用，職員亦會暗中內定讓Ａ小姐中選。不過，當她購買療程後，比賽未有舉行，她最終於5月4日繳付餘下39萬元。

B小姐（左）說，她曾是凱詩前員工，勞工處已將個案轉介予勞資審裁處。（王潔恩攝）

疑圖魚目混珠 限定7分鐘內如廁

A小姐說，她半年內在凱詩投資約70萬元，先後合共過百萬元。不過，半年後問題卻陸續浮現，跟進她的團隊美容顧問及美容師相繼離職，她最終變成「孤兒單」，亦無人願意接手她的療程。即使她多次投訴，但最終不了了，總監更曾封鎖她的電話未有接聽來電，最終凱詩以總監已被解僱為由，指一切事情與公司無關。

A小姐說，雖然她曾購買無限美容療程合約，之後又購不同療程，但卻貨不對辦，並非任何療程都能享用。她說，有時員工會稱美容機故障，涉曾用身體精油塗在面上或用假眼霜，甚至限定她在7分鐘內如廁，否則扣時數。而凱詩負責人又以美容師「拉隊走」、無人會替她做療程為理，要求她不要再投訴。她說，現已向海關投訴。

員工指遭更改單據 薪津大減

凱詩前員工B小姐又指，當時公司招攬她重回凱詩時，曾承諾無條件包薪，但及後才發現並非「無條件」，員工必須「跑數」200萬元後，才能獲包薪。

她又說，由7月至8月，她曾「跑數」130萬元，但凱詩涉嫌擅自更改單據，最終只紀錄她有約80萬元生意，令她的薪津由21萬元大減至7萬元。她表示，現時已報警求助，勞工處亦將個案轉介予勞資審裁處。

分店職員稱負責人正放假

記者曾到其中一間旺角分店查詢，員工表示，負責人正放假，他們對今日前員工及顧客的投訴亦不知情。記者亦曾三度致電凱詩，均無法接電或無人接聽。

分店職員稱負責人正放假

記者曾到其中一間旺角分店查詢，員工表示，負責人正放假，他們對今日前員工及顧客的投訴亦不知情。記者亦曾三度致電凱詩，均無法接電或無人接聽。

袁海文：有機會違反商品說明條例

袁海文表示，過去收到10宗與凱詩的投訴，認為今次事件有機會違反商品說明條例，籲海關嚴肅打擊，又批評公司涉魚目混珠，不能接受。