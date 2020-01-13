老翁氣喉鬆脫死因　醫生認為病人移動至喉管甩掉　否認曾插錯位置

患哮喘及慢性支氣管阻塞的七旬老翁，因氣喘被送到屯門醫院，在深切治療部留院期間，疑因氣喉鬆脫一度心跳停頓10分鐘，兩日後宣告不治。死因庭今（13日）續研訊，顧問醫生認為老翁生前2日因氣管收縮不適而郁動，「揈甩」喉管。他又透露對方離世當日曾兩度換喉，並確定涉事醫生無插錯位置。

顧問醫生陳勁松認為醫生插喉時並無插錯位。(林樂兒攝)

死者邱名伴（終年74歲，下稱：邱）於2016年5月12日送往屯門醫院，2日後因氣喉脫落而一度心臟停頓10分鐘，於同月16日凌晨不治。

可能因氣管收縮不適而甩喉管

屯門醫院深切治療科主管、顧問醫生陳勁松繼續作供。他估計5月14日氣喉脫落的原因，可能是邱哮喘發作，因氣管收縮不適而郁動「揈甩」喉管。他指「甩喉」5分鐘左右血氧才漸見影響，而涉事醫生發現時，邱的血氧為97%，屬於正常；故不認為有人怠惰。

「爆波」事件非罕見

陳醫生又透露，邱在離世當日凌晨，因氣喉中的一個小球「爆咗」而換喉。他補充，「爆波」並不罕見，指「一星期都有一兩次」。而由於換喉後出現呼吸不順，邱12分鐘後需再次換喉。邱的家屬質疑，為何兩日內接連發生「甩喉」、「爆波」的不幸事件。陳醫生回應邱服用了類固醇，氣管的敏感度會降低，故令情況更複雜。

否認喉管插錯食道

家屬再追問如何確定插喉位置無誤。陳醫生回應指邱服用過肌肉鬆弛劑、身體靜止，故插喉的難度不大。他否認涉事醫生把喉管錯插食道，形容肺如「氣球」，胃像「膠袋」，向肺部輸氣會有空氣呼出；而邱的喉管正有排氣。

聆訊明續。

案件編號：CCDI-276/2016(SH)