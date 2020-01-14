補習名師Kris Lau涉取DSE資料　劉貼文提「無間道」及試題惹懷疑

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)，涉於2017年向前學生兼時任考評局評卷助理提供1000元報酬，以取得該年的DSE英文聆聽及綜合能力卷的保密資料。案件今（14日）續審，辯方質疑考評局職員以何基礎懷疑劉提供利益。考評局職員指其Facebook專頁曾張貼一篇自稱「無間道」的貼文，披露了評卷員所聞，故有理由懷疑他提供利益，以誘使評卷助理洩密。

劉冠華(右)否認向一名前學生兼評卷助理提供1000元報酬以換DSE的保密資料。(林樂兒攝)

被告依次為劉冠華（44歲）及黃子軒（20歲）。兩人共同被控一項串謀代理人接受利益罪。

貼文提及涉案試卷

劉的Facebook專頁曾於2017年4月21日張貼一篇貼文，題目為《我個名叫做「無間道」》，內容述及涉案試卷。

代表劉的大律師馬維騉今盤問考評局評核發展部時任助理總經理蔡筱坤時稱，蔡在書面供詞曾供稱該篇貼文屬黃的個人意見，馬問如個人意見提及試題或答案，是否就違反了保密協議。

資料經改卷得知便須保密

蔡回應道，因評卷而得知的考生數據及常犯錯誤等，這些皆為不可外洩的資料；而該貼文述及的考生表現，是「接觸過幾百個學生」。她重申如資料是經改卷得知，便須保密。

律師質疑保密定義

代表黃的大律師容潔礬再提出其他例子質疑「保密」的定義，例如有大專生因要請假改卷，而向教授展示理應保密的聘書。蔡謂，嚴格來說這算違規，指正確做法應事先諮詢考評局同意並取得同意。

至於老師以改卷經驗向學生解釋試題是否違反保密協議，蔡表示如老師沒說明他是評卷員，亦沒有透露他所講的就是改卷期間發現的事項，就不當違規。辯方追問，若評卷員30年後重提該些資料，局方是否也視作洩密。蔡同意，並說：「條文係咁寫。」

證人認為無間道意指臥底

蔡曾在書面供詞表示：「基於上述原因，我懷疑劉（Kris Lau）向上述洩密者（黃）提供利益。」容大狀詢問該原因是指什麼，蔡表示劉的Facebook貼文首句自稱「無間道」，意指臥底。她其後同意在該份書面證供沒有說明懷疑「提供利益」的基礎，但補充貼文披露了評卷員所聞，故有理由懷疑劉提供利益。辯方指劉或有擔任評卷助理，蔡反駁道，經局方查證，他並非該年的評卷員。

聆訊明續。

案件編號：WKCC3328/2019