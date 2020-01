喇沙舊生會考慮近半年　終否決發聲明譴責前警務處處長盧偉聰

反修例風波以來,外界質疑警隊涉使用過分武力及「濫捕」,身為喇沙書院舊生的前警務處處長盧偉聰亦屢受批評,一班喇沙舊生自2019年6月起數度聯署表明不滿盧偉聰,亦有舊生要求召開特別會員大會(EGM),討論發聲明譴責盧偉聰,並按章程要求討論是否要對盧展開調查,檢視其行有否損害學校或舊生會名義、行為不檢等。 據了解,喇沙書院舊生會花約半年,經多次會議、舉辦校友論壇及參考法律意見後,昨日(15日)否決譴責盧偉聰提議。

喇沙書院舊生會經多次會議及參考法律意見後,舊生會主席昨日(15日)透過facebook發聲明,形容舊生會無權就政治事件發公開聲明(「We were advised that the LSCOBA has no right or power to issue a public statement concerning a political incident and matters as acts that the LSCOBA may do are bound by its Memorandum and its Articles.」)。

聲明又指,舊生會目的是促進現任學生與校友的親密關係及友誼(to foster and promote close relationships and better understanding among the past and present students of La Salle College in and outside Hong Kong),經仔細考慮後,舊生會認為擬議是無效且無法執行,故不會召開特別會員大會。

不少校友稱不滿意舊生會的決定,校友譚先生直言,由去年六月已今,香港社會均留意到警方執法不公,行為失當,才有多人聯署要求召開會員大會,未料舊生會以按程序為由拖延至今,至盧偉聰任期屆滿後才出聲明否決提議。

譚直言,備受質疑的立法會議員何君堯,其母校皇仁書院舊生會亦在去年底召開周年會員大會,討論是否要終止何君堯的會籍,不理解為何喇沙舊生沒同一權利,「為何校友連討論的權利都沒有?」他形容舊生會決定令人失望及憤慨,更錯失保護喇沙書院及喇沙舊生會名譽的機會。

他透露,目前校友們正考慮及商討下一步對策,包括再諮詢其他法律意見、籌組另一班人在今年7月選舊生會,取代原有班底。