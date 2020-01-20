破窗效應　油尖警區去年爆竊案飆升57%　助理指揮官︰示威削警力

臨近歲晚是爆竊高峰期。據警方資料，油尖警區去年錄得的爆竊案有204宗，較2018年的130宗，增加近57%。去年爆竊案宗數當中74%是在第三季及第四季發生，分別有47宗及104宗，均創下近五年該兩季的新高。 油尖區助理指揮官（刑事）曾仲斌形容治安情況令人「好擔憂」，他稱過去半年來，警力主要須應付反修例示威及公眾活動，隸屬刑事偵緝單位的便衣警亦要分擔巡邏工作，形容出現「破窗效應」。他指，社會氣氛令警察的調查工作變得困難，感受到市民的不信任，如為罪案索取閉路電視片段會被質疑動機等。該警區破案率自去年6月起跌至只得介乎18%至32%。

油尖區助理指揮官 (刑事)曾仲斌。

去年第四季爆竊案佔全年半數

據油尖警區統計，該警區去年整體罪案有5,575宗，比2018年微升約7%；去年暴力罪案有675宗，與前年相若。當中爆竊案由2018年的130宗，至去年飆升56.9%至204宗；其中約74%是在第三季及第四季發生，分別有47宗及104宗，即第四季的爆竊案佔整體半數。另外，與盜竊有關罪案亦有上升近7%，去年有2,562宗，2018年為2,406宗。行劫案宗數維持21宗。

兇殺案及嚴重毒品罪行均下跌，去年分別有1宗及138宗，分別減約67%及44%。油尖區破案率，去年1月至5月維持介乎36%至37%，於6月起跌至少十個百分點，最低是8月只有18%，下半年破案率介乎18%至32%。

油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌指出，油尖區四通八達，地理環境利於賊人落手後速逃，初步評估爆竊重災區為一些低設防的住宅單位；多人進出並會擺放大量現金的處所，亦易成為賊人目標，如零售店舖及餐廳，未必需經過長時間「踩線」。他指，較高危的是一些有棚架、無看更、無閉路電視的樓宇。

指犯罪分子看準警力集中處理示威

就第四季的爆竊案較第三季急增，曾仲斌形容防罪系統出現「破窗效應」。他續解釋「第三季時多了人去爆竊、搶劫，好似都好易得手、警察又無拉到，去到第四季11月，大家都見到成條街都爛哂啦，咩都爛啦，警察行街呢要清垃圾先，清磚頭先有得巡邏，更加有啲犯罪分子利用環境去作案。」

至於搶劫案，曾仲斌指並無特別黑點，油尖區人流多，易混入人群，近期案件亦見到賊人無用武器就能劫走財物，相信不少人隨身帶大量現金周圍走是原因之一。曾仲斌主動提到，以前遇到有人蒙面會去截查，但大家現在對於蒙面已經見慣不怪，「咁依家亦都唔敢講話一定係個個都會截查，但係當然呢個只係其中一個原因。」他指，近期破獲的案件由情報主導，配合巡邏觀察。

承認不夠巡邏人手

被問到實際巡邏次數，他指，為增加人手應付示威，於6月「踏浪者行動」後轉了兩更制，但人員身兼日常防罪工作，「有時呢度處理完行劫案，隔個零鐘，就已經有非法集會甚至暴亂。」刑事偵緝警員及反黑組，包括他自己亦要分擔巡邏工作。

「人得咁多，工作要做，案仍然要查，要人去巡邏。市民見少咗警察喺街度，但唔代表一定係完全無警察。」他強調說：「防罪，唔係淨係靠棟咗一個差人喺度就可以解決。」相信透過加強情報主導能夠彌補人手不足問題。至於實際防止爆竊罪案的策略，他指行動仍正進行，不便透露。

市民不信任警方 索取閉路電視片段受阻

曾仲斌指，警察調查罪案變得困難，亦感受到市民對警方的不信任，指有人會對警方調查目的有懷疑，如以往只需向機構提供足夠書面理由申請，就可以索取到閉路電視片段，但現在都需要出示手令，遇過有以無錄影為由推辭。曾仲斌表示，「大家如果明白，我哋大部分時間其實係偵查罪案，我哋唔係去為難市民，希望大家慢慢喺理性思考之後，重拾返對警隊工作認同。」