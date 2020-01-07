【黃店遇竊】佐敦食肆遭賊人爆竊　貼士箱被盜、雜品散落一地

今早（7日）佐敦一食肆「言居酒屋」疑遭賊人爆竊，店舖後門被賊人撬開，店內雜物散落一地。店內一個載有逾800元現金的「貼士箱」被盜，收銀機則原好無缺。店員表示不知賊人犯案動機，「不肯定是否不同政見人士所為」。現場消息指，疑犯為一名南亞裔人士，警方正追緝疑犯歸案。

「言居酒屋」負責人今早十時許返回餐廳時發現餐廳被爆竊，於是報警求助。（黃偉民攝）

店內「貼士箱」被盜 損失800元現金

「言居酒屋」店員表示，他回到餐廳時發現，餐廳後門兩道鐵門被撬開，店內遭人大肆破壞，抽屜、文件及餐具等設施散落一地，一貼士箱被盜，裡面有約港幣800元現金，沒有其他財物損失，收銀機亦完好無缺。

店員：不排除為不同政見人士所為

由於餐廳是「黃店」，店員表示：「唔敢講是否因為政見不同而爆竊，但不排除這個可能性，因為通常賊人爆竊目標都很明確，就是收銀機，未必會大肆破壞，但看今次破壞程度，似乎不是為錢財而來。」約中午十二時許，餐廳已收拾整齊，店員亦正在準備食物。

警方：疑犯為一南亞裔人士

餐廳設有閉路電視，警員正調查案件，並在餐廳附近搜證，暫未有人被捕。現場消息指，警方目前鎖定疑犯為一南亞裔人士。警察公共關係科回覆《香港01》指，餐廳負責人今早10時許報案，他報稱餐廳遭爆竊，後門有撬開痕跡，損失約800港元，警方列作盜竊案處理。

約中午十二時許，餐廳已收拾整齊，店員亦正在準備食物。（黃偉民攝）

餐廳後門兩道鐵門有被撬開的痕跡。（黃偉民攝）