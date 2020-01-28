土力工程處料極端天氣趨常見　將研究山泥傾瀉預警措施

受全球暖化影響下，不少專家預料極端天氣將愈趨常見，應防患未然。土力工程處早年研發出山泥傾瀉指數，以反映暴雨引發山泥傾瀉的風險。處長潘偉強表示，雖然近10年香港未有特大暴雨，山泥傾瀉指數未到甚高或極高的水平，不過預料未來將有極端天氣來臨，不能掉以輕心，期望指數未來可作預警。 潘偉強又指，雖然2018年的超強颱風山竹對社會造成不少影響，不過由於當時雨量未算特別大，故指數所顯示的山泥傾瀉風險未達甚高及極高的水平。他表示，自1985年至今，指數最高的一次為2008年6月的大嶼山特大暴雨，最終有2人身亡。

2008年6月大嶼山發生特大暴雨，大澳新村出現山泥傾瀉。（土力工程處提供）

土力工程處平均每年接獲300宗山泥傾瀉報告，大部分由暴雨引發。該處處長潘偉強表示，處方根據過去24小時的雨量分布、降雨範圍和斜波分布狀況，制定山泥傾瀉指數。他續稱，去年10月起，指數一般在取消山泥傾瀉警告後，便即時於土力工程處的網頁發布，形容指數就如計算地震的級數，在暴雨後反映暴雨引發山泥傾瀉的風險。

潘偉強指出，指數沒有上限，高於100的風險為極高，自1985年起，共有3次相關紀錄，每次都有人身亡，其中指數最高的一次為2008年6月大嶼山的特大暴雨，發生逾2,500宗天然山坡山泥傾瀉，2人死亡，指數高達126；其次為2005年8月的暴雨，芙蓉山村有1人逝世，指數為106；第三次為1994年引致觀龍樓一幅護土牆倒塌的暴雨，指數達103，5人死亡。

潘偉強指，2008年6月，大嶼山下起特大暴雨。（黃偉倫攝）

潘偉強續指，指數10以下的風險為低；10至50為高，1985年至今共74宗；51至100為甚高，一共8宗。他表示，雖然2018年的超強颱風山竹嚴重影響社會，交通更大癱瘓，不過當時「風好大，但雨就唔係好大」，故指數僅為24，形容「唔係7級地震嚟，只係4、5級」。

不過指數現時於山泥傾瀉警告取消後才公布，潘偉強表示，指數確實並非用作警告，正研究如何達到預警用途，早前已委託科技大學作相關研究，不過未有具體時間表。他表示，希望公眾先了解指數，而且亦要研究有何安全措施配合，方向達到預警。

1985年至今，曾下起三場指數逾100的暴雨。（土力工程處提供）

展望將來，潘偉強表示，雖然近10年沒有特大暴雨，不過以大趨勢而言，將有更多極端天氣，並舉例指，2018年日本西部發生特大暴雨，逾200人死亡，當局呼籲800萬人疏散，認為現時需居安思危。他又稱，愈多山坡的地方愈高危，並強調單靠政府鞏固斜坡，不能完全阻止山泥傾瀉，提醒市民亦要提高警覺。該處提醒，在暴雨或山泥傾瀉警告生效時，應留在家中或安全地方，假如居所鄰近斜坡，應留在房屋較高的樓層；在戶外時，則應避免留在斜坡下。