【1.19】三男涉管可作非法用途工具　物品包括膠袋口罩及側揹袋

「民間集會團隊」過去的周日在中環舉辦「天下制裁」的集會，警方當日在附近截查3名男子時，疑3人管有適合用作非法用途的工具，3男被落案起訴，今早(21日)在東區法院提堂，惟控罪書上提到的物品，不僅包括鎚仔、防彈插板等，甚至連白色膠袋、帽、頸套也列在其中，裁判官一度詢問背包內的物品與非法用途有何關係，控方只表示仍在調查中。

被告林乘風被控在1月19日在中環藏有適合作非法用途工具。(李慧娜攝)

非法工具包括黑及白色手套

3名男子分兩案提控，其中一案涉及被告林乘風（26歲），報稱地盤工人，被控於本年1月19日在中環環球大廈外管有適合作非法用途的工具，即一個黑背包內有一個銀色扳手、一個黃黑色鎚仔、兩塊防彈插板、一個黑色頸套、一隻白色手套、一對黑色手套、一個防毒面具連兩個濾芯、一副黑色護目鏡、一頂黑色帽、一個白色口罩、兩枝生理鹽水，意圖將其作非法用途。

另一被告涉藏物品包括膠袋口罩

另一案涉及兩名被告，其中首被告林海揚（22歲），報稱科大生，被控於本年1月19日於中環皇后大道中交界管有適合作非法用途的工具，即一個黑色背包內有一個白色膠袋、兩個螺絲批、一個黑色側揹包、一個銀色扳手、一個黃黑色鎚仔、一頂黑色帽、一對黑色手套、一個黑色口罩、兩個藍色口罩 、一把雨傘及三枝生理鹽水，意圖將其用作非法用途。

側揹包及頸套亦列控罪

次被告陳志良（23歲），報稱無業，則被控於同日同地管有適合作非法用途的工具，即一個黑色背包內有一支螺絲批、一個扳子、一個鉗、一件黑色外套、三個藍色口罩、一對灰色手套、一個藍色電筒、一個黑色側揹包、一個紅色頸套及一對黑色手袖，意圖將其作非法用途。

眾被告毋須宵禁

控方申請將兩案押後，以待警方作進一步調查，包括查看相關閉路電視片段、從公開渠道搜尋涉案片段。裁判官將兩案分別押後至3月17日及18日再訊，三名被告分別獲准以2000元及3000元保釋，期間不得離港，每周要報到一次，不過三人均不需要守宵禁令。

案件編號：ESCC178、179/2020