葵涌鄰舍輔導會怡菁山莊爆發乙型流感　涉及18人　2人仍留院

衞生署衞生防護中心今天（21日）公布，位於葵涌大蒸場路5號的鄰舍輔導會怡菁山莊爆發乙型流感，涉及18名男院友，當中2人仍然留院。

葵涌鄰舍輔導會怡菁山莊。（社署圖片）

個案涉及18名男院友，年齡介乎25至59歲，以及兩名男職員。他們自一月十一日起先後出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵。全部人均已求醫，當中17人需入瑪嘉烈醫院接受治療，其中15人經治療後已出院，全部病人情況穩定。全部18名院友的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。

衞生防護中心人員已視察有關院舍，並建議所需感染控制措施，預防呼吸道感染。該院舍正接受醫學監察。



衞生防護中心發言人表示，香港已踏入2019／20年冬季流感季節，本地季節性流感活躍程度在上周繼續上升，預期在未來數星期將持續上升，並會在高水平維持一段時間。市民需保持警覺，做好個人保護措施，預防流感。發言人補充，由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，未有接種今季流感疫苗的兒童、50至64歲人士、長者和長期病患者，盡早接種流感疫苗，預防季節性流感。上述人士如出現流感症狀，應盡快求診，及早接受合適治療，以免出現潛在併發症。家長及照顧者亦應協助易受感染人士做好足夠個人保護及預防措施。