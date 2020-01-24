【鼠年2020】社會不穩兼疫症威脅　三代同堂團年：圍埋一齊已快樂

今日（24日）是年卅晚，在修例示威衝突及武漢肺炎陰霾下，仍無阻一家大細出外吃團年飯。有家庭指，社會事件濃罩下，今年迎接新年氣氛很不一樣，反而份外珍重家人相聚時刻，但會盡量避談政見。武漢肺炎疫情有擴散之勢，有市民更於開餐前戴上口罩自保。

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余先生一家九口、三代同堂，專程提前一星期訂枱，預約在旺角倫敦大酒樓吃團年飯。他指，吃團年飯是家族傳統，今年無暇在家中下廚，遂舉家外出用膳，預算三千多元「埋單」。

社會事件影響下，他坦言今年新年氣氛有別往年，亦盡量避談政見，「大家一家人，開開心心吃完就算。」他又認為，社會事件已趨向緩和，影響逐步減少，再加上武漢肺炎突襲，相信會此消彼長。

疫情擴散，他自己及太太在開飯前亦戴上口罩，買個安心，「我都係今日先戴，見到依家街上人人都戴！」他又大嘆說：「為咗安全，都無辦法。」

歡笑聲相伴下，劉氏一家十二口、三代同堂亦於年卅晚共同起筷。大嫂劉太指，團年飯是家庭傳統，今年氣氛很不一樣，「有社會事件，心情點都會有影響」，且武漢肺炎亦令人擔心，「出面菌多，都會驚」，反令她份外珍重家人相處時光。

周家亦同樣兩代同堂，共享團年晚飯。排行最小的周小姐指，今年新年氣氛較遜，商場佈置不多、花市乾貨絕跡，亦人人戴上醫療口罩自保，更因武漢肺炎疫情，需打消出遊念頭，「以往都試過一齊去深圳、上海旅遊，但依家都會怕危險。」但她認為，團年飯予一家聚首，「圍埋一齊已經好快樂。」

旺角酒樓副總經理：團年飯營業額少三成

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠稱，今年團年飯營業額按年下跌3成，主要由於公司客減少所致，他推測與傳染病及交通不便有關，對比上月冬至飯，市道已有所復甦，「生意好咗兩成！」他指，不少食客吃團年飯時，專門選擇「有意頭」餸菜，例如寓意橫財就手的「豬手」，以及自家難製菜式， 包括乳豬、燒雞等，亦會訂購東星班及老虎班等貴價海鮮。

他又謂市道低迷，唯有寄望疫情受控、交通盡快回復正常，人人共享繁榮，「但冇得擔心咁多，自己做好啲好過。」