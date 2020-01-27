【武漢肺炎】港男深圳與確診者居同一大廈　發燒到博愛求測試被拒

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情蔓延，全國確診個案超過2,000宗，本港亦錄得至少八宗確診個案。 《香港01》記者接獲消息指，博愛醫院急症今午接收了一名曾到訪深圳、與當地一名確診病人入住同一棟大廈的男子求診。據悉，該男子求診時發燒，「個肺都有少少花。」博愛醫院沒有為他進行快速病毒測試，「話要轉去屯門醫院先做。」該名患者被送上外科病房留醫數小時，至晚上9時後才獲轉送屯門醫院。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

+ 2

涉事男子博愛醫院無隔離下等數小時

消息指，一名50多歲的香港男子今午身體不適，到博愛醫院急症室求診。該男子曾於本月24至25日到訪深圳，並與當地一名確診病人入住同一棟大廈。據悉，該男子求診時發燒，「個肺都有少少花。」然而，由於他並不符合呈報準則，即沒有到過湖北省或內地醫院，亦沒有肯定接觸過確診個案，博愛醫院並沒有為他進行快速病毒測試，「話要轉去屯門醫院先做。」然而，屯門醫院當時並無空位，該患者便被送上外科病房留醫，逗留了數小時，期間沒有進行任何隔離工作。至晚上9時後，他才被轉送至屯門醫院。

有醫護人員稱，「如果佢真係中武漢肺炎，喺博愛醫院留咗咁耐，接觸過咁多人，係有好大風險。」他認為，院方至少應將個案「當作會經空氣傳播」，即送患者上病房期間作簡單隔離，譬如封閉升降機，全程阻止他與其他病人接觸。