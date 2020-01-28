【武漢肺炎】直通巴士料減七成班次　港珠澳金巴非繁忙時間減四成

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，特首林鄭月娥今日（28日）再宣布多項措施，包括關閉沙頭角及文錦渡口岸。有直通巴業界表示，兩個口岸本身都較少跨境巴士行駛，影響有限，不過受疫情影響，營業額只及正常時的兩成，昨日（28日）及今日的年初三、四年假，平均每班車乘客少於10個。他表示，業界將逐步削班，2月3日或之前會大減七成。 政府亦提到港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」的班次將會調整。港珠澳大橋穿梭巴士有限公司董事長張廣友預計，非繁忙時間會減四成班次，繁忙時間則減一成，暫未能估計損失。

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直通巴初三初四每班車少於10乘客

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，農曆年原本是業界的高峰期，惟受到武漢肺炎疫情影響，今年乘客大減，初一、二（25、26日）每班直通車的乘客平均只有一半，即約20多人；到初三及今日，每班車更只少於10人。

張劍平指，沙頭角及文錦渡口岸較少直通巴，反而較多校巴行駛，故封關策略未有太大影響。不過他表示，跨境巴士成本高，除了油費、工資，過境費亦不能忽視，一程成本可高達逾千元，以現時的乘客量而言，未必可回本，營業額亦只及一般情況的兩成，故業界商討後決定會逐步削班，2月3日或之前，估計會大減七成班次。

張劍平表示，農曆年原本是業界的高峰期，惟受到武漢肺炎疫情影響，今年乘客大減。（資料圖片／梁鵬威攝）

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行駛港珠澳大橋的金巴董事長張廣友則表示，受疫情影響，今年乘客按年少約六成，去年新春高峰期需加開班次，今年則未有需要。他預計之後非繁忙時間會減四成班次，繁忙時間則減一成，平均而言每日會減三成班次，暫未能估計損失。他又指，現時每班車接載後，都會徹底清潔再行駛。