鰂魚涌商廈全球首創天花「倒種植物」　總綠化面積等同26個網球場

本港商業用電量持續高企，2018年更佔全港總用電量逾60%。為推動生態效益，鰂魚涌有新落成商業大廈以全球首創的「倒種植物」方式，於平台天花位置種植不同植物，綠化面積等同4個網球場。該大廈項目總監表示，倒種植物已研究數年，希望將方法推廣予本港其他建築商。 另外，大廈低樓層不同的位置亦分割成一個個交錯的正方體，並於凹凸位置加上綠化植物，令整棟大廈綠化面積達26個網球場之大，等於180棵樹每年可吸收二氧化碳的總和，即400萬克二氧化碳量。

商廈以全球首創的「倒種植物」方式，於平台天花位置種植不同植物。（黃金棋攝）

鰂魚涌英皇道吉祥大廈為戰後第一代的多層式住宅建築，於2015年時拆卸重建為商廈「K11 ATELIER King’s Road」，並於去年底已開始陸續入伙。負責項目的新世界發展有限公司高級項目總監陳志偉表示，為顧及文化因素，商廈的2樓預留多用途空間，可作展覽及文化活動之用。

另外，地下大堂更有建築團隊全球首創並獲專利設計的綠化天幕，由倒向種植的綠色植物所築起，品種分別為鳥巢蕨和金鑽。陳稱，數年前開始研究於天花倒種植物，「要揀選耐陰、粗生及四季變化唔大嘅植物」。由於無前例可參考，故團隊要逐種植物試驗，曾試了幾十種植物。

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空中花園種蔬果

綠化天花出現不少枯黃植物，陳志偉解釋，現時研究未算完全成功，施工時放植物期間去水位置未完善，部分植物枯死或淹死。團隊會更換這些植物，未來亦會再研究改善施工時如何配合，有信心可改善問題。陳認為，本港空間狹窄，天花倒種植物是擴大綠化的方法，希望可推廣予其他建築公司採用。

「K11 ATELIER King’s Road」亦設綠化頂層空中花園，當中70平方米是可食用植物的區域，種植不同香草及蔬果。大廈內亦設有廚餘處理設施，把餐廳的廚餘轉化為肥料，用於空中花園施肥。天台亦設混合太陽能和熱能板，可同時產生電力和熱水。

大廈各層的辦公室亦有不少環保元素，如設燈光及溫度的感應器，會根據外面的陽光及氣溫，而控制室內的燈光及冷氣大小。該大廈亦獲不同認證，包括《WELL建築標準™》鉑金級認證，以及香港綠建環評暫定鉑金級預認證等。