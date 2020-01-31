【武漢肺炎】日本城口罩籌20分鐘派完　市民：買到口罩光宗耀祖

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，市面上連日來出現市民大排長龍搶購口罩情況。家品零售店日本城今日（31日）於Facebook表示，下午起有30間分店有口罩出售。於長沙灣蘇屋邨的日本城分店下午2時起派發364個籌，最高峰有500人排隊，籌號在約20分鐘已派發完。 有未能取得籌號的市民批評政府昨日（30日）雖宣布將有3,000萬個口罩供港，但都是供予零售市場，市民仍然要排隊搶購，「點解唔分畀啲區議員派？」亦有成功取籌買口罩市民指，成功購得口罩是「光宗耀祖」。

蘇屋邨日本城分店籌號約20分鐘已派完，部分未能取得籌號的市民一度在門外不肯離開，更以門前貼出的標貼「齊心抗疫」標語指罵店員「齊心抗疫就賣多啲啦！」店員則不斷呼籲市民留意其Facebook專頁公告。市民擾攘約5分鐘後陸續散去。

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成功購得口罩是「光宗耀祖」

取得360號籌的謝小姐與朋友李先生等一同排隊，李生先笑言成功購得口罩是「光宗耀祖」，並指家中已幾乎沒有口罩，四出尋找亦找不到。謝小姐表示，即使沒有口罩，「都仲有理智」，不會胡亂購買坊間的口罩，亦會購買價錢合理的口罩。

楊太批評政府防疫工作不夠全面，即使有口罩供應，都只是流入零售市場。（黃金棋攝）

帶兩名小朋友到場排隊的楊太未能取得籌號。她坦言，一聽到消息已立即衝至日本城，但仍未能購得口罩「都唔知點算好」，現時家中口罩僅剩數個。她指現時只採取等待策略，「惟有等啲零售商、藥房返貨，唔通真係蒸咩？」

她批評政府防疫工作不夠全面，即使有口罩供應，都只是流入零售市場，亦很大可能要排隊搶購，質疑「咁多區議員，點解唔可以憑身分證去領取？」

李先生坦言家中口罩存量僅足夠用4至5日，未能取得籌號感失望。（黃金棋攝）

李先生同樣未能取得籌號，他坦言家中口罩存量僅足夠用4至5日，未能取得籌號感失望，但明白「區區都有搶口罩情況，派晒籌都唔出奇嘅」。他指會繼續留意社交網站消息，有供應就會去排隊。對於立法會議員蔣麗芸建議蒸口罩重用，他認為衞生署已說明蒸口罩重用是沒有用，大家應「可免則免」。