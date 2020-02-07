【武漢肺炎】文憑試筆試二月底定案　學界：唔係最理想亦唔算太遲

新型冠狀病毒疫情持續擴散，教育局昨日公布中學文憑試最新安排，將3月27日前的考試延後，本月底再決定是否將核心科筆試順延至四月底開考。有中學校長認為，安排雖然「唔係最理想」，但認為局方在考慮疫情發展、放榜日期延後下，二月底才訂定筆試時間已經不算太遲，相信對考生應試部署影響有限，大部份學校亦早已取消模擬試，改為不計分的練習卷。

因應武漢肺炎疫情，教育局昨日公布文憑試最新安排，延後3月27日前的考試，包括中文口試（卷四），並於2月底再決定是否延遲核心科筆試日期。（資料圖片）

二月底落實筆試日期 校長：非最理想、可接受

因應新型冠狀病毒疫情狀況，教育局昨日公布，將3月27日前的考試延後，包括將中文科口試、體育及音樂實習考試延至5月舉行。當局亦制定兩個方案，方案一是，所有筆試及英文口試如期舉行，中文口試延至5月18日及26日舉行。放榜日期延期約一周至7月15日。

方案二為延遲整個文憑試約四星期，各科筆試4月24日開考，5月25日完成。兩項語文科口試則取消，放榜日期料7月內放榜。

身兼灣仔區校長聯會主席的聖公會鄧肇堅中學校長戴德正認為，越早公布確實開考日期越好，有助考生準備應試，認為安排雖然「唔係最理想」，但理解局方須按疫情最新發展，決定影響最少的方案，故需時決定，「唔算太遲，可以接受。」

他續指，中六生一般於二月底開始放假自修，相信不論是方案一或方案二，均以下月27日開考作為溫習目標，影響未必太嚴重。

中學校長會主席鄧振強，認為局方二月底才公布筆試日期不太遲，認為兩個文憑試應變方案，已令考生對開考日子有一定預算。

中學校長會主席鄧振強認為，局方二月底才公布筆試日期不太遲，認為兩個文憑試應變方案，已令考生對開考日子有一定預算。（資料圖片）

學校早取消本月模擬考試 改為試卷練習

戴德正及鄧振強指，今次疫情對考生最大影響是大部份學校均取消模擬考試，兩校均已取消，改為於網上提供試卷練習。

戴指，其校原定於新年假結束後，於今日舉行模擬考試，惟最終因應疫情取消，改為於網上平台提供試卷及評分參考，中六生可下載練習及先行批改；學生亦可選擇上載已作答的試卷，並要求老師批改及評分。

兩人均表示，學校不會按模擬試推算學生文憑試成績，改為以中六的各科的課業及中五上下學期考試成績，或以中六模擬試前的（pre-mock）作為考生評核分數。因應疫情，兩校已取消所有模擬口試練習，若局方採用方案一，即表示疫情受控，料屆時可再補辦口試訓練。

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