【武漢肺炎】兩香港確診男與澳門有關　一為發財巴司機一逗留賭場

新型冠狀病毒肺炎肆虐，本港至今有26宗確診個案。澳門衛生局今天（8日）在記者會上表示，本港第25名確診的58歲男子任職中澳旅行社發財巴司機，每日往返珠海和澳門，他駕駛的發財巴路線，是往來關閘及水立方—葡京—新葡京賭場路線。 另外，本港第26名確診的42歲男子，於1月26日至2月1日期間，曾入住澳門銀河萬豪酒店，期間幾乎全程逗留在酒店賭場中場和貴賓廳，2月2日由賭場私家車送到外港碼頭返回香港。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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澳門衛生局指，58歲男子持香港和澳門身份證，他任職中澳旅行社發財巴司機，長住珠海，每日往返珠海和澳門，他於1月21日至2月4日期間，每天由關閘入境澳門，駕駛發財巴往來關閘及水立方—葡京—新葡京賭場路線，每晚經關閘離澳。他在2月4日出現發燒和咳嗽，2月5日下午從珠海入境澳門，到巴波沙大馬路巴士站乘坐巴士離開，再經港珠澳大橋口岸返港。

衛生局疾病預防控制中心主任林松表示，該名患者在澳期間除工作以外並無其他活動，生活規律，患者工作期間會接觸大量旅客，不排除在澳感染可能性，呼籲曾在2月5日下午約 5時乘坐金巴的人士留意健康狀況。

58歲男子任職中澳旅行社發財巴司機，每日往返珠海和澳門，他駕駛的發財巴路線，是往來關閘及水立方—葡京—新葡京賭場路線。（資料圖片 / 江智騫攝）

另外，42歲男子就在1月26日由河北乘坐飛機到廣州，同日再抵澳，1月26日至2月1日期間，入住銀河萬豪酒店，幾乎全程逗留在酒店賭場中場和貴賓廳，2月2日早上由賭場私家車送到外港碼頭返回香港，2月3日出現發燒和咳嗽。

林松認為，患者發病前 14天曾有 8天身處澳門，並主要在旅客較多地點逗留，不排除在澳感染可能性，患者在澳期間未有症狀，傳染給其他人士機會低。