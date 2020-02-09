【武漢肺炎】新檢疫措施生效首天　內地入境人次跌92%僅995人

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，由昨日（8日）凌晨起，所有從內地入境人士，抵港後須要接受留家中、酒店或封閉管理營地隔離強制檢疫14日。新措施實施首日，全日共23,399人入境，較前日（7日）大減72,583人，按日下跌75.6%。入境人士中，香港居民有18,823人；內地訪客則有995人，佔整體入境人數約4.3%，內地入境人士較前日大跌92.2%。

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據入境處數字，昨日（8日）有23,399人入境，較前日（7日）大減72,583人。其中18,823為香港居民，3,581人為其他訪客，995人為內地旅客，內地旅客數字較前日減少11,751人，大跌92.2%。

至於按三個口岸分類，全日共有254人經深圳灣口岸入境，佔整體入境人數約1％，其中有208人為香港居民，43名為內地訪客，3人為其他訪客。另有1,176人經港珠澳大橋入境，包括659名香港居民，9名內地旅客，以及508名其他訪客。

另外亦有逾2.2萬人次經機場入境，亦較前日減少6844人，經機場入境旅客人次佔整體人數逾94%，其中17,956為香港居民，943人為內地旅客，以及3,070人為其他訪客。

至於出境旅客人次方面，昨日全日共有29,089人由香港出境，較前日的57,988人減少約50%。當中22,204為香港居民，4,244人為其他訪客，2,641人為內地旅客，內地旅客數字較前日減少8,478人，大跌76.2%。三個口岸中，經機場出境人次最多，達24,543人，佔整體84%，其次為深圳灣口岸，共有3,191人，另外亦有1,355人經港珠澳大橋口岸出境。

最多香港居民經機場出境，達20,163人，其次有1,291人經深圳灣口岸出境，另有750人經港珠澳大橋口岸出境。至於內地旅客方面，則有1,127人經機場出境、1,351人經深圳灣口岸出境，以及163人經港珠澳大橋口岸出境。另有共4,244其他訪客經三個口岸出境。