【財政預算案2020】老字號食肆指生意差過沙士：財算案未必可救命

新型冠狀病毒疫情肆虐，本港確診個案不斷攀升，不少市民減少外出，以降低感染風險，令飲食、零售業生意受重挫。位於灣仔高峰時等位需一小時的「甘牌燒鵝」門口不見長龍；更有食肆開年後生意暴跌八成，即使午膳時分都「拍烏蠅」，店家坦言正考慮「執笠」。 經歷過沙士疫情的老字號「再興燒臘飯店」老闆周先生表示，目前的疫情尚未有沙士那般嚴重，但生意受損已經接近當時狀況，「市民明顯比03年更加恐慌！」 財政司司長陳茂波今日（26日）發表最新一份財政預算案，推出多項「撐企業、保就業」措施，包括減免部分電費、水費及排污費等，亦推出上額200萬元的政府擔保特惠低息貸款等。周先生表示，減免電費、水費等措施效果不大，當下情況「救唔到命」，而政府擔保的特惠低息貸款或許對不少中小企有幫助，但仍需觀望息口到底有多低。

灣仔食肆九龍城寨墨魚丸專家鮮魚湯粉麵午餐時分，店內幾乎沒有客人光顧。（袁澍攝）

店主：再無人光顧或考慮執笠

自有新型冠狀病毒疫情開始，灣仔區即使午膳時分，街道亦顯得冷清，戴着口罩的上班族不少都選擇外賣午餐食，大部分食肆都無需排隊便有空座。軒尼詩道上的「九龍城寨墨魚丸專家鮮魚湯粉麵」只有一兩位客人進來用餐。店主張先生表示，疫情剛開始時已經很受影響，這兩日同區的陶源酒家出事後，生意更直插八成，他坦言再繼續無人光顧或考慮執笠。

以往人龍排到街尾 現有三分一虛席

過往日日大排長龍的米芝蓮餐廳「甘牌燒鵝」這個月也門可羅雀，下午1時左右店內仍有近三分一虛座。店員黃先生表示，過往等位的人龍可以去到街尾，高峰時客人需排隊一個小時才能落座，現時雖難以估計客人少了幾成，但「眼見都明顯少咗好多」。

他表示，明白客人都擔心感染病毒，所以所有店員都會佩戴口罩，並及時用消毒水清潔店內的枱凳，讓客人放心。

「再興燒臘飯店」負責人周先生表示，現在疫情未達到03年沙士的程度，但是市民已經比當時更加恐慌了。（袁澍攝）

曾歷沙士老字號食肆：市民恐慌程度超03年

小店舖生意受損，老字號也難逃疫情打擊，位於灣仔的「再興燒臘飯店」，午膳時分店內仍有不少空位。負責人周先生坦言，受肺炎疫情影響，生意已經少了一半以上，他對前景也並不樂觀，雖然舖頭歸自己所有，沒有月月交租的壓力，他坦言，「都好難頂，只能盡我所能。」

曾經歷2003年的沙士疫情，周先生有不少感言。他認為現時人流量已和沙士時差不多，但直言客人減少更多不是因為疫情真的已經達到沙士的嚴重程度，而是因為市民感到恐慌。他說沙士期間全港有過千人確診，死亡人數亦達到299宗，疫情比現時嚴重許多，「但是那時沒人搶口罩、搶糧搶物資，我明顯感覺，疫情還沒有03年那麼嚴重，但大家的恐慌程度已經超過沙士。」

▼《財政預算案2020》措拖▼

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財算案多項措施撐企業 食肆老闆認為勉強合格：寬免水費、電費等措施救唔到命

政府今日公布的《財政預算案》當中有多項「撐企業、保就業」措施，包括合資格的非住宅電力用戶額外四個月每月75%的電費開支，每戶每月補貼上限為5000元、減免非住宅用戶額外四個月75%的應繳水費及排污費，每戶每月減免額上限分別為2萬元及12,500元、寬免公司的周年申報表登記費及商業登記費等等。非住宅差餉亦有首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季則以每戶每季1500元為上限的寬免……另外政府還推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，合資格企業可以申請6個月的薪酬及租金開支，以200萬為上限，還款期長達3年，首六個月可以還息不還本。

周先生表示，現在大部分食肆生意蕭條，因要付租及出薪，不少現金流都出問題，或難以經營。他認為水費、排污費、電費等寬免的費用加起來都不夠月支出的一成，加上更有上限，所以措施效用很小，「差唔多等於一個人嘅月薪，有好過無，但救唔到命」。不過政府擔保的低息貸款，他就認為或者可以給中小企喘息機會，若息口較低，自己都有機會去申請，「之後生意變好再慢慢還。」

他說這幾項措施只能說勉強合格，認為政府可以做到更多，「好多中小企有預繳利得稅，今年生意差，橫掂要退稅，政府應該早啲退返。」

▼疫症下的香港 不正常的日常▼