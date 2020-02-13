【流感高峰】冬季流感季節完結　高峰期僅持續約5星期　近年最短

衞生署衞生防護中心今日（13日）宣布，冬季流感季節完結，整個流感高峰維持約五個多星期。 中心發言人稱，根據實驗室數據，季節性流感病毒陽性百分比於截至1月25日一周升至18.76%的高峰，隨後回落至截至2月8日一周的5.67%，低於基線水平的9.21%。 高峰期間共錄得182宗成人流感嚴重個案，當中113人死亡，18歲以下兒童嚴重個案則累計有6宗，無人死亡，當中5人無接種今季季節性流感疫苗。

政府各項疫苗接種計劃，共為市民及學童接種逾134萬劑流感疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

衞生防護中心宣布，2019/20年度冬季流感季節完結，今次高峰期僅持續約5星期，翻查過往數年的資料，高峰期均持續約三至四個月，一般自1月開始，3、4月完結，其中2016年的高峰期更持續至5月中，今年的流感高峰期是近年來最短的一次。

流感活躍程度兩周內急跌 由高峰18.78%回落至5.67%

中心發言人指，流感活躍程度在約一月底升至高峰，其後持續下降，並於二月初返回基線水平。整個流感季節自1月5日一周開始，至2月8日一周完結。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比於截至1月25日一周升至18.76%的高峰，隨後回落至2月1日一周的14.15%，再跌至至2月8日一周的5.67%低於9.21%基線水平。

八成病人確診甲型H1流感

本季度流感主要流行的病毒為甲型（H1）流感（約80%），其次是甲型（H3）流感（約16%）及小量的乙型流感。同期，整體公立醫院主要診斷為流感的入院率亦由0.91（每一萬人口計）的高峰下降至0.21（每一萬人口計）。

當局宣布延長農曆新年假期後，院舍及學校爆發流感個案錄下跌。（資料圖片／余俊亮攝）

113成人染流感死亡 逾800人受院舍及學校爆發流感影響

高峰期間共錄得182宗成人流感嚴重個案，當中113人死亡，18歲以下兒童嚴重個案則累計有6宗，無人死亡，當中5人無接種今季季節性流感疫苗。

院舍和學校流感樣疾病爆發個案方面，高峰期於截至1月18日一周，錄得65宗，其後下降至截至1月25日一周的39宗。在宣布延長農曆新年假期後，隨後兩周每周只錄得五宗爆發個案。整個冬季流感高峰期間，共錄得153宗爆發個案，受影響人數為801人。本周截至昨日（12日）錄得兩宗爆發個案，涉及13人。

港府資助計劃下 共接種134萬劑流感疫苗

流感疫苗接種方面，截至2月2日，「政府防疫注射計劃」、「疫苗資助計劃」及「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」分別接種約537,600、486,800及316,800劑季節性流感疫苗。 以上各項計劃整體共接種約1,341,000劑季節性流感疫苗，較2018／19年度同期增加約17%。