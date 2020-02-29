【新冠肺炎】疫情似無了期　輪椅人士難快閃撲口罩：如世界末日

俗稱武漢肺炎的新冠肺炎持續，口罩一個難求。「直頭好似世界末日，樣樣嘢都好困難」，今年68歲的蕭先生與太太同為輪椅人士，現時僅剩約30個口罩。 然而，現時店舖出售口罩的狀況往往「快閃」，夫婦二人根本無力搶購，部分售賣地點亦沒有巴士直達，「就算知道位置，都唔知條路點（讓輪椅）行」。而在疫症襲港的搶購潮下，要購買生活用品並不簡單，「有時啲貨擺得高，搶唔到，而人多嘅時候輪椅入唔到去，入到去已經賣晒啦」。 香港復康聯盟早前呼籲各界捐贈防疫物資，暫時收到約一萬個口罩。康盟主席張健輝指，「收到一個、兩個口罩都好感動」。同時，他指傷殘人士面對的情況「嚴峻、緊急」，「好想話畀社會聽，仲有一啲人，係被社會忽視」被問及是否期望政府能為弱勢社群提供口罩，張健輝坦言：「其實我就無乜期望，無期望就無失望。」

超市的廁紙被市民搶購一空，蕭先生以輪椅代步，往往難以在人潮中擠進超市購買。（黃寶瑩攝）

輪椅代步難「快閃」買口罩

「直頭好似世界末日，樣樣嘢都好困難。」談及現時的肺炎疫情，領取綜援、68歲的輪椅人士蕭先生感歎，「驚唔知幾時先完，幾乎日日都話有新增個案，你話驚唔驚」。

蕭先生沒有子女，與同為輪椅人士的太太居住在公屋。兩口子靠朋友訂購，目前餘下約30個口罩，「疫情去到幾耐都無人知，拖得耐又係死」；他們曾一個口罩用兩次，除了要隔日外出買餸，「暫時都唔夠膽出街，同親戚都只係電話聯絡」，連買餸也會選擇蔬菜、豆類、罐頭、急凍食品等易保存的食品，「無得選擇咁滯，食得好單調」。

連日來，口罩開賣時總會有長長人龍，而對於蕭先生而言，買口罩可謂是「漫漫長路」。部分售賣口罩的地點沒有巴士直達，「變咗要（輪椅）碌過去，但碌過去需時啊嘛，去到已經係龍尾，所以唔使諗」，因此面對較偏遠地方，則「更加唔洗諗」，「就算知道位置，都唔知條路點（讓輪椅）行」。加上排隊人潮湧湧，蕭先生亦擔心輪椅會碰到其他人，因此不得不小心翼翼，購買口罩更是困難。

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超市搶購潮 「人多時輪椅入唔到去 入到去已賣晒」

除了口罩，消毒物品亦一物難求，蕭先生居住的屋邨曾出現有發燒症狀的疑似病例，他直言感到擔心，每每回家後會立刻清潔雙手，但由於缺乏消毒液，更曾試過用「搵啲熱水淥下隻手，睇隻手忍得幾耐就忍」。

而在早前，各超市均出現搶購潮，廁紙、食米在短時間內售罄。蕭先生家中亦曾只剩下四卷廁紙，然而要在人潮湧湧的超市購買生活用品，對他而言並不容易，「有時啲貨擺得高，搶唔到，而人多嘅時候輪椅入唔到去，入到去已經賣晒啦」，最後僅能靠朋友給他多兩卷廁紙。

買餸價貴 領取綜援難度日

「買餸宜家貴好多，但無得話點算，盡量睇下邊度可以慳」蕭先生稱：「廁紙加咗價，餸都貴咗，菜貴咗差唔多成倍」，蕭先生只好「買少啲餸，分兩餐食，每餐食少啲」對於政府公布的財政預算案，將向綜援戶出雙糧、並全民派一萬元。蕭先生指，由於物價上升，「一萬都好勉強」，至於對特首林鄭月娥早前公布，向低收入家庭每戶派5,000元，蕭先生則直言「得個講字，我當唔知就算數」。

早前立法會議員梁志祥引述勞工及福利局羅致光指，會積極考慮由政府免費派口罩給弱勢社群。蕭先生直言政府是「佢有佢講，根本就做唔到，都無期望！」

香港復康聯盟主席張健輝表示，傷殘人士缺乏口罩，情況「嚴峻、緊急」。（高仲明攝）

復康聯盟：傷殘人士難買口罩 情況嚴峻

擁有逾4,300名會員的香港復康聯盟，呼籲各界捐贈防疫物資，聯盟暫時收到各界捐贈約一萬個口罩。康盟主席張健輝表示，會將口罩派給有需要會員，惟他強調，擔心若疫情持續或出現嚴重社區爆發，會員仍面對口罩不足的問題。

張健輝直言，早前的呼籲是「無助的呼籲」，而他「收到一個兩個口罩都好感動」。他亦指，「不同弱勢社群都一樣需要幫助，但我哋好想話畀社會聽，仲有一啲人，係被社會忽視」，他曾反復思考，此番言論是否「喺度扮可憐」，「但我只不過係實話實說，我想將事實呈現出來！」

張健輝直言傷殘人士面對的情況「嚴峻、緊急」，會員一罩難求。他以視障人士為例：「視障人士去陌生嘅地方，可能要『綵排』，唔單只掌握地點喺邊度，甚至要搵朋友帶一次」，故買口罩有困難。而部分年長會員不熟悉網絡，更難以得知口罩售賣的消息。他指，生活在各社區的殘疾人士，是最艱難的。

對政府無期望就無失望

對於政府至今仍未確保口罩供應，令傷殘人士陷入困境，張健輝批評：「點解政府可以唔派，點解社會福利署可以唔做呢？」他又指，對於傷殘人士，「政府的名單可能好齊全，如果政府可以做（派口罩），我哋一樣歡迎，亦樂見其成」。但被問及是否對政府有期望，張健輝坦言「其實我就無乜期望，無期望就無失望。」

批財政預算案未能回應殘疾人士所需

而對於新一份財政預算案，香港復康聯盟指預算案「鮮有回應殘疾人士及其照顧者的急切需要」，聯盟解釋，殘疾人士及長期病患者的照顧者一直都承受着不同方面的壓力，「但每次的財政預算案都沒有他們的位置。」照顧者與殘疾人士及長期病患者共處時間很長，往往因需要照顧殘疾人士及長期病患者而缺乏足夠休息，加上受疫情影響，不少殘疾人士日間服務均已暫停，令照顧者更分身無術，然而政府直至今仍然未有重視問題。

聯盟呼籲政府，盡快完善對殘疾人士及長期病患者的照顧者的支援措施。

香港復康聯盟呼籲

香港復康聯盟現呼籲各界關注殘疾人士防疫情況，零售商可優先售賣防疫物資予殘疾人士，同時亦希望社會各界的有心人士歡迎響應｢危城抗疫，一人一口罩｣行動，每人捐贈一個獨立包裝的外科口罩，待聯盟籌集後，便轉贈有需要的殘疾人士，共同抗疫。如有任何查詢，可致電 2337 0826 與香港復康聯盟聯絡。

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